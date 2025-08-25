Türkyılmaz, yaptığı açıklamada endüstriyel balıkçılar için 1 Eylül’de yeni sezonun başlayacağını belirterek, tüm balıkçılara şimdiden “rastgele” dileğinde bulundu.

Bakanlık olarak sezon açılışını Trabzon’da gerçekleştireceklerini söyleyen Türkyılmaz, denize kıyısı olan her ilde etkinlikler düzenleneceğini de ifade etti.

Palamut ve Torikte Son 15 Yılın Rekoru

Geçen yıl palamut ve torik balığında ciddi artış gözlemlendiğini aktaran Türkyılmaz, “Son 15 yılın en fazla palamut avcılığı yapıldı. Daha küçük balıklar olan hamsi, sardalye ve istavritte ise miktar düştü. Bu yıl palamut ve torikte büyük bir üretim artışı beklemiyoruz” dedi.

Hamsi ve İstavritte Bolluk Müjdesi

Türkyılmaz, bilimsel çalışmalar ve il müdürlüklerinden gelen verilerin bu sezon iyi bir verim sağlayacağını gösterdiğini vurguladı. “Bolluk, hem denizden geçimini sağlayan balıkçılar hem de tüketiciler için sevindirici olacak. Hamsi ve istavritte üretimde artış bekleniyor. İlk göstergeler Marmara Denizi’nden geliyor. Ancak iklimsel değişimler denizlerin yapısını etkiliyor. 0,1 derece bile tüm öngörüleri değiştirebiliyor” diye konuştu.

Balıkçılar Umutlu

Bursa Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçıların yeni sezona hazırlandığını belirterek, küçük balıklar açısından verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Dalarel, “Deniz her an değişebilir. Küçük balıklar serin sulara çekildikten sonra yüzeye çıkacaktır. Umarız bu yıl güzel bir sezon geçiririz” dedi.

Kooperatif İkinci Başkanı Kadir Aksu ise liman sorununa dikkat çekti. “Hamsi ve istavritte artış olacak. Ancak limanlarımız yetersiz. Gemlik Kooperatifi olarak limanların işletmesinin bize devredilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.