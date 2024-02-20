Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri Brisa ile ASKO Holding bünyesinde bulunan Türkiye’nin önde gelen iş makinası üreticilerinden MST yeni bir iş birliğine imza attı.

Brisa’nın MST’ye özel olarak tasarladığı Telegripper desenli Lassa lastikler, Türkiye’nin ilk ve tek yerli teleskobik forklift üreticisi MST’nin yeni nesil makinalarında kullanılacak. Bu iş birliğiyle Brisa, Türkiye OE (Orijinal Ekipman) teleskobik forklift araç pazarına giriş yaptı.

Türk tasarımcı ve mühendisleri tarafından geliştirilen, yerli üretim MST teleskobik forklift serisi, Lassa tarafından sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen lastikler ile müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı hedefliyor. Türk mühendislerin çalışmaları ile geliştirilen Lassa Telegripper deseni, yüksek tutuş performansı ve kesiğe karşı gösterdiği üstün direnç ile ön plana çıkarken, yakıt tüketimine ve uzun ömre önem vererek performansını üst düzeyde tutacak şekilde tasarlandı.