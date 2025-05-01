Şirket, yılın ilk çeyreğinde güçlü nakit yaratımı performansı sergilerken, %19,9 seviyesinde brüt kâr marjı elde etti.

Türkiye lastik sektörünün uçtan uca mobiliteye yatırım yapan öncü şirketi Brisa, 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde mobilite çözümlerine yönelik yatırımları ve yenilikçi ürünleriyle stratejik odağını güçlendirdi. Brisa, yenilikçi teknolojilerle geliştirilmiş, premium ve yüksek jantlı ürün grubunda satışlarını arttırdı. İç pazarda özellikle ticari gruptaki talep düşüşü, yatay seyreden fiyatlar ve ihracatta ise sınırlı değerlenen döviz, cironun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyonun altında bir oranda büyümesine neden oldu. Şirketin ilk çeyrek cirosu, 8,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ciroda enflasyonun altında büyümeye rağmen, üretimde sağlanan verimlilik artışı ve maliyetlerdeki kontrollü görünüm neticesinde yılın ilk çeyreğinde %19,9 seviyesinde brüt kâr marjı elde edildi. Şirketin bu dönemde esas faaliyet kârı 447 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Temettü Dağıtımı ve Güçlü Nakit Yaratımı

Brisa, bu dönemde, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma konusunda kararlılığının bir göstergesi olarak, 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yüzde ellisini, hissedarlara nakit kâr payı olarak dağıttı. 2024 yılı net dağıtılabilir dönem kârının 650 milyon TL’si brüt %212,96 oranına denk gelecek şekilde pay sahiplerine, 107 milyon TL’si ise intifa senedi sahiplerine olmak üzere toplamda 757 milyon TL nakit kâr payı dağıtımı yapıldı.

Yenilikçi ürünler ve mobilite çözümlerinde stratejik yatırımlar

Brisa, kendini sadece bir lastik üreticisi olarak değil, araç sahiplerinin tüm yolculuğu boyunca yanında olan, bütünsel hizmet sunan bir mobilite çözümleri şirketi olarak konumlandırma vizyonunu ilk çeyrekte de güçlendirdi.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “2025 yılının ilk çeyreği, global ve yerel piyasalardaki zorlukların devam ettiği bir dönem oldu. Daralan pazara ve fiyatlama baskılarına rağmen, operasyonel verimliliğimiz ve sıkı maliyet yönetimimiz sayesinde brüt kâr marjımızı güçlü seviyelerde tutmayı başardık. En önemlisi, bu dönemde sergilediğimiz güçlü nakit yaratımı performansı ile finansal sağlamlığımızı koruduk.

Lastiğin ötesine geçerek mobilitede oyun kurucu olma hedefimiz doğrultusunda Otopratik gibi hizmet ağlarımıza yatırım yapmaya ve Lassa REVOLA gibi yenilikçi ürünlerimize odaklanmaya devam ettik. Otopratik hızlı bakım servis zincirlerimizi güçlü franchise modeli ve yeni segmentasyon adımlarıyla yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik, geleceğin mobilitesi ile uyumlu Enliten ve Nextgen gibi yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizin de içinde bulunduğu premium olarak adlandırdığımız ürünlerimizin pazardaki konumunu güçlendirdik ve satışlarımız içindeki payını artırdık. Uluslararası pazarlarda ise Lassa markamız ile yeni iş birlikleri ile farklı bölgelerde büyümeye devam ediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Orta Avrupa, Batı Avrupa ve Doğu Avrupa pazarlarında güçlü bir performans sergiledik, pazar payımızı artırdık.

Brisa olarak, mobilite odaklı stratejimizle, değişen pazar koşullarına adaptasyon yeteneğimiz, finansal disiplinimiz ve yenilikçi ürünlerimizle 2025 yılında da önde gelen pozisyonumuzu korumayı ve paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz.”