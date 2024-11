Alpsan, Türkiye Pavilyonu'ndaki 'The Role of Energy Efficiency in the Energy Transition' ve UN Global Compact Pavilyonu'ndaki 'The Scope 3 Challenge: Decarbonization Across Industries' panellerinde konuşma yaptı.

Brisa’nın sürdürülebilirlik stratejisi, geçmişe dayanan güçlü bir altyapı ve sürekli gelişime dayalı yenilikçi yaklaşımlar içeriyor. 2005 yılında karbon emisyon verilerini takip etmeye başlayan Brisa, 2011’den itibaren CDP ve sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Bu güçlü birikim ile Brisa, karbon emisyonlarını Bilim Temelli Hedefler kılavuzunu baz alarak, veriye dayalı şekilde takip ediyor ve aksiyon alıyor.

Brisa, yeryüzü sıcaklığını 1,5 derecede tutacak oldukça sıkı bir senaryoya uygun olarak 2030 yılında Kapsam 1 ve 2 için %56 karbon emisyonu azaltım hedefliyor. Bu hedefini Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifine Türkiye’de tüm sektörlerde ve dünya lastik sektöründe onaylatmayı başarmış ilk şirket olarak da öncü bir rol üstleniyor. Kapsam 3 emisyonları için de 2028 yılına kadar tedarikçileri adına karbon azaltım hedefi taahhüdü vererek onaylatan Brisa, bu kapsamda da değer zincirinde iş birliklerine odaklanıyor.

Yenilenebilir enerji dönüşümü için yenilikçi teknolojiler

Yaptığı konuşmada Alpsan, Brisa’nın 2030 vizyonunun karbon ayak izini azaltmaya yönelik güçlü bir strateji içerdiğini vurgulayarak şunları söyledi “Karbonsuzlaşma için enerji dönüşümü şart. Bunu garanti altına alabilmek için bilim temelli hedefimiz ve hedefe ulaşmamızı sağlayacak bir karbonsuzlaşma yol haritamız var. Odaklandığımız alan toplam enerji tüketimimiz içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak. Geçiş sürecinde yeni teknolojilerden yararlanmayı çok önemsiyoruz. Elbette bir projeyi yapmakla iş bitmiyor; asıl önemli olan bu teknolojilerin etkin şekilde üretim süreçlerine uygulanması. Isı pompası teknolojisi, uygulama başarımız için güzel bir örnek. Aksaray fabrikamızda ısı pompası kullanımıyla doğalgaz tüketimimizi yıllık %17 oranında azaltıyoruz. Projemiz ile İstanbul Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Ödülleri Enerji Verimliliği Proje Kategorisi'nde birinci olduk” dedi.

Değer zinciri ile güçlü iş birliği ve 2028 yılına kadar Bilim Temelli Hedefler Taahhüdü

Değer zincirimizdeki emisyonları azaltmak için tedarikçileriyle iş birliği içinde ilerleyeceklerinin altını çizen Alpsan şunları söyledi: “Kapsam 3 emisyonlarımızın %11’ini satın aldığımız mal ve hizmetler oluşturuyor. Bu kategorideki emisyonların %79’una denk gelen tedarikçilerimizin 2028 yılına kadar bilim temelli azaltım hedefleri vereceğini taahhüt ettik. Bu yıl hedefimizin %45’ini başardık. Değer zincirimizde büyük bir kültür dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Finansal, iklimsel ve su risklerine göre önceliklendirilmiş tedarikçilerimizle projeler yürütüyoruz. Temas ettiğimiz her tedarikçimiz birlikte çalışmaya çok açık. Daha fazla iş birliği ile fırsatları ortaya çıkaracağız ve emisyonları daha büyük bir paydaş grubuyla azaltacağız. Toplam etkimiz çok daha büyük olacak” dedi.