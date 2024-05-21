Reuters'ın haberine göre Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçerken, konuya yakın bir kaynak fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili açıklama yapan Koç Holding, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kamuya açıklama yapılacak nitelikte bir gelişme olmadığını kaydetti. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

Yaşanan gelişmeler sonrasında Yapı Kredi hisselerinin borsada yüzde 10'a yakın değer kazandığı görülüyor.