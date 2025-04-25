Enerji ve Altyapıda Büyük İhaleler ve Sözleşmeler

ASTOR, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen ihalelerden toplam 3 milyar TL’lik kısmı kazandığını duyurarak sektördeki gücünü bir kez daha kanıtladı. EMKEL de TEİAŞ ihalesinde 962 bin TL’lik teklif ile birinci oldu.

ALVES, biri 239,2 milyon TL, diğeri 359,6 milyon TL olmak üzere iki ayrı satış sözleşmesi imzalayarak toplamda yaklaşık 600 milyon TL’lik anlaşmaya imza attı.

EKOS ise enerji dağıtım ihalelerinde başarıyla yer aldı; AYEDAŞ ve Toroslar Elektrik ihalelerinde sırasıyla 3 milyon ve 2,4 milyon dolarlık en avantajlı teklifleri verdi.

Yenilenebilir Enerji ve GES Projelerinde Hareketlilik

AKYHO’nun Konya’daki 1.231 kWp güce sahip güneş enerji tesisi üretime başladı. HOROZ Lojistik de SMRTG ile GES proje geliştirme ve kurulum anlaşması yaptı. Bu yatırımlar, şirketlerin sürdürülebilir enerji alanındaki vizyonlarını pekiştiriyor.

Sermaye Artışları ve Borçlanma Araçları Öne Çıktı

Emlak Konut GYO (EKGYO), kayıtlı sermaye tavanını 4 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı. SNGYO, SEKUR ve TRILC gibi şirketler de sermaye tavanlarını önemli oranda yükseltmek için adımlar attı.

Öte yandan CWENE’nin 3,5 milyar TL, KARSN’ın ise 1 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç başvuruları SPK’dan onay aldı.

Pay Geri Alımları ve Mülkiyet Hareketleri

SASA, mevcut pay geri alım programını sonlandırarak yeni program kapsamında 2 milyar TL kaynak ayırdı. AKSGY de 5 milyon adet pay için 50 milyon TL’lik geri alım planı açıkladı.

Öte yandan, ATAGY, BINHO ve PEHOL gibi şirketlerde MKK’ya yapılan pay kaydileştirme başvuruları dikkat çekti.

Sanayi ve Üretimde Yeni Hamleler

HRKET, 2,5 milyon dolarlık yeni bir iş sözleşmesi imzalarken, makineler ve ekipman yatırımlarını da sürdürüyor. SEGMN, Afyonkarahisar’daki meyve-sebze işleme tesisinin genişletilmesi için inşaat ruhsatı aldı.

Sigorta, İletişim ve Finans Sektöründen Haberler

PEHOL, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirketle süreç danışmanlığı için gizlilik sözleşmesi imzaladı. LINK, Kayaport Ödeme ile bulut tahsilat sistemi alanında stratejik iş birliğine gitti. INFO ise sermaye tavanını 8 milyar TL’ye çıkardı.

Uluslararası Yatırım Planları

TAV Havalimanları (TAVHL), Kazakistan’daki Almatı Yatırım Planı'nın 2025-2029 yılları arasında yaklaşık 300 milyon euroya yayılacak şekilde planlandığını duyurdu.

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler

Borsa İstanbul’da 25 Nisan Cuma günü, Türk Telekom, VakıfBank, Halkbank, Türkiye Sigorta, Çimentaş ve Panora GYO gibi önemli şirketlerin yer aldığı toplam 20 şirket genel kurul toplantılarını gerçekleştiriyor.

Yatırımcılar, hem şirketlerin büyüme stratejilerine yönelik adımlarını hem de yeni finansman planlarını yakından izliyor. Sermaye artışları, sözleşmeler ve stratejik ortaklıklarla dolu bu haber akışı, BIST şirketlerinin güçlü duruşunu yansıtıyor.