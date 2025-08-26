AKSA: Akkök Holding, 10,45 – 10,49 TL fiyat aralığından toplam 876.840 adet pay alımı gerçekleştirerek şirketteki payını %39,84’e çıkardı.

AHGAZ: Geri alım programı kapsamında 241.663 adet pay, 35,02 – 35,48 TL aralığından şirket tarafından geri alındı.

AKFYE: Şirket, geri alım programı çerçevesinde 120.000 adet payı, 19,98 – 20,12 TL aralığından portföyüne kattı.

AVTUR & AVGYO: AVGYO, 319.890 adet AVTUR payı alarak şirketteki payını %0,71’e yükseltti.

DCTTR: Foneria Portföy, 10,3 milyon adet satış yaparken şirketteki payı %0,09’a geriledi.

ENDAE: Şirket, geri alım kapsamında 25.000 adet payı 19,05 TL’den aldı.

EUHOL: Aynı gün içinde EUYO, ETYAT ve EUKYO tarafından yapılan işlemlerle, her üç şirket de 250.000’er adet pay satışı gerçekleştirerek EUHOL’deki paylarını tamamen sıfırladı.

FRIGO: AG Girişim Holding, 266.753 adet pay alarak şirketteki payını %14,34’e çıkardı.

LKMNH: Geri alım kapsamında 51.754 adet pay, 18,88 – 19,05 TL bandından geri alındı.

MERCN: Bank of America, 43,37 – 44,48 TL aralığında 3,16 milyon alım ve 5,43 milyon satış işlemi yaptı; şirket sermayesindeki payı %3,84’e düştü.

METRO & AVGYO: AVGYO, 5,16 milyon adet METRO payı alarak şirketteki payını %3,60’a yükseltti.

PCILT: Şirket, geri alım programı kapsamında 30.000 adet payı 21,79 TL’den geri aldı.

PETEK: Pardus Portföy, 48 milyon adet pay satışı gerçekleştirerek şirketteki payını %1,22’ye düşürdü.

TERA: Tera Portföy, 3,64 milyon adet satış yaptı; sermaye payı %3,26’ya geriledi.

TATEN: Hedef Portföy, 1 milyon adet satış yaptı ve şirketteki payı %4,91'e düştü.

USAK: Çiğdem Meto, 74,4 milyon adet satış yaparak şirketteki payını tamamen sıfırladı.

VKING: Yaşar Holding, 32,00 – 32,64 TL aralığında 266.365 adet pay satışı yaptı; sermayedeki payı %64,01’e geriledi.

VRGYO: Fırat Holding, 142.896 adet pay alarak şirketteki payını %30,81’e yükseltti.