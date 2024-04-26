Optimum, Hilltown ve Piazza gibi zincir AVM markalarının yatırımcısı ve işletmecisi olarak Türkiye’nin 7 şehrinde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım yöneticileri, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.



Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “Rönesans Holding’in uzun yıllara dayanan köklü tecrübesiyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım, güçlü portföyüyle ve örnek projeleri ile önemli bir değer oluşturmaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu değeri yatırımcıları ile paylaşmaktadır. Ben bu stratejik karardan dolayı Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Böylece bir yandan sektördeki birikimini sermaye piyasalarına taşıyan şirketimiz, diğer yandan daha güçlü bir finansal yapıyla projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, değerli şirketimizin yöneticilerine ve çalışanlarına, kıymetli aracı kurumlarımızın özverili ve gayretli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şirkete borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”



“Bize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz”

Törende konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda. Rönesans Holding’in 100 milyon ziyaretçi ile buluşan ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka arz ederek, holding çatımız altındaki ilk halka arzımızı gerçekleştirdik. Öncelikle bize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza, toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldiğine dikkat çeken İpek Ilıcak Kayaalp, “Halka arz sonucunda toplam 2 milyon 454 bin 271 yeni ortağımız oldu” dedi.



“Rönesans olarak ülkemize inanıyor ve güveniyoruz”

İpek Ilıcak Kayaalp, sözlerini şöyle tamamladı: “Şirket olarak ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza, halka arz sürecini başarıyla sonuçlandırmamızda emeği geçen ekibimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.”



Halka açıklık oranı yüzde 10,08

Yapılan açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzına toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldi. Halka arz sonucunda 2 milyon 454 bin 93 adedi yurtiçi bireysel olmak üzere toplam 2 milyon 454 bin 271 yatırımcı şirkete ortak olurken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 10,08 oldu.



Holding’in 30 yılı aşkın inşaat deneyimini gayrimenkul deneyimiyle birleştiren ve 2006 yılında kurulan şirket, holdingin Türkiye’deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda bulunan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 7 şehirde, Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM gibi bulundukları bölgenin en çok ziyaret edilen AVM’leriyle hizmet veriyor.



Görünürlükleri ve mimari özellikleriyle ziyaretçilerine en kolay ulaşımı sağlayacak şekilde geliştirdiği ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen AVM’lerini portföyünde bulunduran şirket, İstanbul’da Maltepe Park AVM ve Ofis’in hemen yanında bulunan parselde geliştirdiği Maltepe Park Konut projesinin yanı sıra İstanbul’daki diğer arsaları ve Antalya’daki arsası için de proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.



Hedef net sıfır karbon şirket olmak

Holdingin hedefleri ile paralel olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için başarılı uygulamalara imza atan şirketin portföyünde bulunan AVM’ler dünyanın en önde gelen sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip bulunuyor. Yüzde 100 yeşil enerji kullanmayı hedefleyen şirket, gurubun sürdürülebilirlik hedefleri ile paralel net sıfır karbon bir şirket olmak için çalışmalarını sürdürüyor.