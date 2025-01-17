Borsa İstanbul’da gong, adını yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği büyük çaplı altyapı ve üstyapı projeleriyle duyuran Gülermak için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan Gülermak, bugün yapılan gong töreniyle birlikte GLRMK koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Gülermak’ın gong töreni, Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, Gülermak İcra Kurulu Üyesi Umut Postlu, Gülermak İcra Kurulu Üyesi Rıza Eray Bağcı, Gülermak İcra Kurulu Üyesi Pelin İmre Gürkan, QNB Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Kulalar, QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz, QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

“Hedefimiz sürdürülebilir büyüme ve karlılık”

Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, Gülermak’ın halka arzıyla birlikte yepyeni bir döneme girdiğini belirterek “Sektörde 67 yılda edindiğimiz tecrübe, birikim ve güvenin meyvelerini topladığımız bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda hizmet yelpazemizi daha da genişletip uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmeyi, Türkiye ve dünyadaki konumumuzu daha sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Gülermak’ın tüm bu hedeflerine yatırımcısının desteğiyle daha hızlı ulaşacağına olan inancını dile getiren Tuncer, “Bunu yaparken de ülke ekonomimize ve istihdamına elimizden gelen en büyük katkıyı vermeyi, Gülermak’a güvenen yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza sunabildiğimiz en büyük katma değeri sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Büyüyen iş hacmi ve artan sorumluluklar

Bu hedeflere yürürken halka arzdan elde edeceği gelirin Gülermak’ın elini güçlendireceğini vurgulayan Tuncer, “Halka arz gelirimizin büyük bir bölümüyle yeni projelerimizde bize güç katacak makine ve ekipmanın alımında kullanacağız. Aynı zamanda finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız” açıklamasında bulundu. Gülermak’a güvenen tüm yatırımcılara teşekkür eden Tuncer, şunları söyledi:

“Her geçen gün büyüyen iş hacmimizle birlikte artan sorumluluklarımızı daha büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getireceğimiz bu yeni dönemde ortaklarımızın yatırımlarını korumak ve büyütmek için çalışacağız. Yolumuza daha kurumsal, şeffaf ve halka açık bir şirket olarak devam ederken yatırımcımızın bize duyduğu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız. Gülermak’ın halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

598 bin 266 yatırımcıya dağıtım yapıldı

QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz ise Gülermak’ın halka arzına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“QNB Invest liderliğinde gerçekleşen Gülermak halka arzının toplam büyüklüğü; ek satış dahil 4.845.000.000 TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda toplam 598 bin 266 adet yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Gülermak’ın bugünden sonra da yatırımcılarından aldığı destekle makine ve ekipman alımı, kamu-özel sektör iş birliği projelerine işletme sermayesi ve yeni yatırımları için kullanmayı planladığı projelerle başarılarına devam edeceğine olan inancımız tam. Aracı kurum ve şirketlerin kurduğu iş birliğinin önemi, halka arzlarda başarıya ulaşmak için oldukça büyük olmaktadır. Biz de QNB Invest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz.”