Borsa İstanbul’da Son Durum

17-21 Mart haftasında %16,5 oranında gerileyen BIST 100 endeksi, 24-28 Mart haftasında %6,8 yükselerek dünyanın en çok değer kazanan piyasası oldu. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri, geçen hafta 830 milyar lira artarak 13,8 trilyon lirayı aştı. Endeks, haftayı 9.659 puanda tamamlayarak 14 Mart'taki 10.840 puan seviyesinin %10,8 altında kaldı.

SPK’dan Kritik Adımlar

SPK, piyasaların toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar açığa satış işlemlerini yasakladı ve halka açık şirketlerin hisse geri alımını kolaylaştırdı. Yapılan yeni düzenlemeyle şirketler, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabilecek. Ayrıca, sermayenin %10’u ile sınırlı olan nominal değer sınırı ve günlük işlem limiti kaldırıldı. Geri alım yapılan hisseler, 30 gün boyunca satılamayacak.

Geri Alımlara Öncülük Eden Şirketler

SPK’nın düzenlemelerinin ardından 59 şirket, toplam 33,7 milyar liralık geri alım programı başlattı. 19-28 Mart tarihleri arasında 145 işlemde toplam 1,45 milyar TL’lik hisse geri alımı gerçekleşti. THY yaklaşık 5 ay sonra ilk kez geri alım yaparken, Halkbank ise 2 yıl sonra geri alım gerçekleştirdi.

Turkcell, 8,5 milyar lira ile en büyük geri alım programını başlatırken; BİM 2 milyar lira, Alarko Holding 1,3 milyar lira, Doğan Holding 1,5 milyar lira, Halkbank ise 3 milyar liralık geri alım programı duyurdu.

Merkez Bankası’ndan Döviz Piyasasına Müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almak için kritik adımlar attı. 91 gün vadeli likidite senetleri ihraç eden TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Para Politikası Kurulu, olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faiz oranını %46’ya yükseltti ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Bu hamleler sonucunda döviz kurlarında gerileme yaşandı. 36,68 TL’den 41,64 TL’ye yükselen dolar, 37,85 TL seviyesine düşerken; euro da 40,17 TL’den 44,88 TL’ye yükseldikten sonra 41 TL’nin altına indi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi %37’den %51,2’ye yükseldikten sonra %46 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise 328 baz puandan 300’ün altına indi.

SPK ve TCMB’nin aldığı önlemler, piyasaların istikrar kazanmasına yardımcı olurken, şirketlerin geri alım programlarını artırarak yatırımcı güvenini pekiştirmesi bekleniyor.