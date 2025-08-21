Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerine göre, 20 Ağustos’ta toplam 9 şirket kendi hisselerini geri aldı. Geri alımların özellikle işlem hacmi yüksek şirketlerde yoğunlaştığı görüldü.

20 Ağustos Çarşamba Günü Geri Alım Yapan Şirketler

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 18,82 – 18,84 TL fiyat aralığından 60.000 lot.

Net Holding (NTHOL): 48,94 – 49,62 TL fiyat aralığından 200.000 lot.

Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ): 35,44 – 35,64 TL (Ort. 35,549 TL) fiyatla 1.351.513 lot.

Enerya Enerji (ENERY): 10,48 TL’den 35.000 lot.

Lokman Hekim Sağlık (LKMNH): 17,92 – 18,03 TL fiyat aralığından 64.000 lot. Avrupakent gyo, Temettü dağıtmaya devam ediyor İçeriği Görüntüle

Hareket Proje (HRKET): 80,10 – 80,50 TL (Ort. 80,273 TL) fiyatla 100.000 lot.

Bahadır Kimya (BAHKM): 64,00 – 67,05 TL fiyat aralığından 45.000 lot.

Boğaziçi Beton (BOBET): 20,30 TL’den 208.551 lot.

Gübre Fabrikaları (GUBRF): 271,50 – 271,75 TL fiyat aralığından 76.384 lot.

Şirketlerin geri alım programları, hem piyasa değerlemeleri hem de yatırımcı güveni açısından pozitif sinyal olarak yorumlanıyor. Özellikle Ahlatcı Doğal Gaz’ın 1,35 milyon lotluk geri alımı günün en yüksek işlem adediyle öne çıktı.

Analistler, Borsa İstanbul’da geri alım programlarının şirketlerin hisse fiyatlarında destekleyici etki yaratabileceğini, yatırımcıların ise bu adımları “güven göstergesi” olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.