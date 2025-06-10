İşte öne çıkan gelişmeler:
AKFGY – Geri alım kapsamında 200.000 adet pay, hisse başı 1,97 TL fiyattan alındı.
AKFIS – 70.000 adet pay, 22,04 – 22,20 TL aralığında geri alındı.
AKFYE – 61.256 adet pay, 15,87 – 16,11 TL fiyat aralığında şirket tarafından geri alındı.
AVGYO – 45.000 adet hisse, 8,73 – 9,07 TL aralığında geri alındı.
DMRGD (Simit Sarayı Yatırım) – 2.408.674 adet pay, 24,50 – 24,62 TL aralığında satıldı. Şirket sermayesindeki payı %32,75’e geriledi.
ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 300.000 adet pay, 62,25 – 63,25 TL fiyat aralığında alındı. Sahip olduğu pay oranı %1,07'ye yükseldi.
ENERY – Geri alım kapsamında tam 1.785.182 adet pay, 5,34 – 5,41 TL aralığında alındı.
GZNMI – Allbatross Portföy 28.756 adet alış ve 300.000 adet satış yaptı. Toplam payı %9,95’e geriledi.
LKMNH – 52.750 adet hisse, 14,94 – 14,99 TL aralığında geri alındı.
MEDTR – Azimut Portföy tarafından 1.618.840 adet pay, 29,28 TL fiyattan satıldı. Sermayedeki payı %3,97'ye düştü.
MAGEN – Pardus Portföy 4.494.590 adet pay alımı gerçekleştirdi. Toplam payı %5,29’a yükseldi.
MACKO – 100.000 adet hisse, 41,80 - 42,34 TL fiyat aralığında geri alındı.
PCILT – 20.000 adet pay, 13,41 TL fiyattan şirket tarafından geri alındı.
REEDR – 60.000 adet hisse, 11,86 TL fiyatla alındı.
SARKY – 75.000 adet pay, 17,91 – 17,94 TL aralığında geri alındı.
TKFEN – ARY Holding, dikkat çeken bir alım yaptı. 18.462.677 adet payı, 154,55 TL fiyatla alarak şirketteki payını %32,28’e yükseltti.
Borsa İstanbul’da hisse geri alım programları yatırımcılara güven sinyali verirken, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yaptığı büyük ölçekli işlemler piyasadaki hareketliliği artırıyor.
Yasal Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman danışmanlardan destek almanız önerilir.