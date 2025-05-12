Borçlanma ve Yatırım Hamleleri Öne Çıkıyor

ALVES, 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu. Aynı şekilde İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi (YKBNK) de yurt dışında toplamda yaklaşık 45 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracına imza attı. GSD Holding, Fibabanka’nın satışa çıkardığı portföy ihalesini kazanarak stratejik bir satın almayı tamamladı.

Stratejik Ortaklıklar ve Uluslararası Açılımlar

EKOS, Çinli batarya üreticisi CALB ile 5 yıllık stratejik iş birliği anlaşması imzalarken, MIATK ABD merkezli iki şirketle iş birliği mutabakatı gerçekleştirdi. Smart Güneş Enerji Ekipmanları iştiraki SMRTG ise Zes Solar ile 300 MW’lık panel üretimi anlaşmasıyla dikkat çekti.

Sermaye Artırımlarıyla Güçlenen Bilançolar

Bugün açıklanan birçok sermaye artırımı kararı öne çıkıyor. MEKAG, %1.180 oranında bedelsiz sermaye artırımına giderek sermayesini 800 milyon TL’ye çıkarıyor. OZGYO, 400 milyon TL’lik bedelsiz artışla 650 milyon TL seviyesine ulaşırken, HLGYO’nun sermaye artışı genel kurulda onaylandı. Bedelli artırım sonrası BJKAS’ta 1,6 milyar adet pay iptal edildi.

Rekabet ve Regülasyon Gündeminde Gelişmeler

Arzum (ARZUM), Rekabet Kurulu tarafından 11,4 milyon TL’lik idari para cezasına çarptırıldı. KRPLS hakkında ise soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Öte yandan HATSN, sosyal medyada hakkında yapılan asılsız paylaşımlarla ilgili yasal süreç başlattı.

Çevresel Yatırımlar ve Uluslararası Operasyonlar

BIENY ve CIMSA, Aydın ve Malatya’daki projeleri için ÇED süreçlerine ilişkin toplantı tarihlerini duyurdu. CLEBI ise Hindistan-Pakistan geriliminin bağlı ortaklıklarını etkilemediğini bildirdi. GUBRF, İran’daki iştiraki Razi Petrochemical’dan yaklaşık 137 milyon TL temettü alacağını açıkladı.

Yeni Mağazalar ve Büyüme

Migros (MGROS), Nisan ayında 18 yeni mağaza ve 1 dağıtım merkezi açarak agresif büyüme stratejisini sürdürdü. ESCAR, Mint Elektrikli Araç’ın sermayesini üç kat artırırken, NATEN BAE’de yeni bir şirket kurdu.

Bugün Genel Kurul Toplantıları Var

Kent Gıda, Dap Gayrimenkul, Kafein Yazılım ve Ege Profil’in bugün olağan genel kurul toplantıları yapılacak. Bu toplantılarda önemli kararların alınması bekleniyor.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin faaliyet ve yatırımlarındaki bu yoğunluk, hem yatırımcılar hem de sektörler açısından yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir hareketliliğin habercisi olarak yorumlanıyor.