Dünyanın en önemli iş makineleri buluşmalarından Bauma 2025’te BOMAG, 4.000 metrekareyi aşan dev stant alanında 100’den fazla ürünü sergiliyor. Asfalt ve toprak silindirlerinden finişerlere, yol stabilizerlerinden asfalt kazıma makinelerine ve hafif sıkıştırıcılara kadar geniş ürün gamı; yol inşaatı ve zemin mühendisliğinde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında standartları belirlemeye devam ediyor.

Sürdürülebilirlik: Elektrik ve hidrojen destekli konseptler!

BOMAG, Bauma 2025’te “Building Tomorrow” sloganıyla, inşaat sektörünü karbonsuzdan arındırmaya yönelik inovatif çözümlerini gözler önüne seriyor. Batarya ile çalışan kompakt silindirler, hibrit sistemli zemin sıkıştırma makineleri ve hidrojenle çalışan konsept makineler, BOMAG’ın düşük emisyonlu ve sessiz çalışabilen çözümler geliştirme vizyonunu temsil ediyor.

Bauma 2025’te sergilenen yenilikçi ürünler

· BOMAG BW 177 DH e: BOMAG’ın yeni elektrikli tek tamburlu silindiri, 8 saat çalışma süresi, yüzde 60 eğim tırmanabilme kapasitesi ve çevreci çalışma koşullarıyla kapalı mekanlar veya şehir içi projelerde fark yaratıyor.

· BOMAG BF 350 P/C-5: Şehir içi asfalt dökümü için geliştirilen yeni nesil finişer, kompakt yapısı, 75 kW’lik motoru ve üstün manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. myCOCKPIT işletim konsepti ve SIDEVIEW teknolojisi ile operatör verimliliği en üst düzeye çıkarılıyor.

· BOMAG BW 100 AD e-5: Elektrikli çift tamburlu silindir, yüzde 70’e kadar daha az bakım ihtiyacı ve sıfır emisyonlu kullanımı ile çevreci özellikler gösteriyor.

· BOMAG BT 60 e: BOMAG’ın ilk tamamen elektrikli hafif sıkıştırma makinesi, sessiz ve çevre dostu şantiye uygulamaları için ideal kullanım sağlıyor.

· BOMAG BW 174 AP: HYBRID teknolojili tandem silindir, düşük yakıt tüketimi ve akıllı donanımları ile verimliliğe odaklanıyor.

BOMAG, dijitalleşmeyi saha süreçlerine entegre ediyor

BOMAP, BOMAG TELEMATIC ve ECONOMIZER gibi yazılımları sayesinde, makinelerin verimliliği ve sürdürülebilirliği, dijital ortamda izlenip analiz yapılarak sağlanıyor. Bu çözümler, sahada alınan kararları daha veri odaklı hale getirerek hem maliyetleri düşürüyor hem de iş güvenliğini artırıyor.

Bauma 2025 ile ilgili BOMAG İletişim Direktörü Judith Rheingans; “Bauma 2025’te, makinelerimize ek olarak geleceğe dair vizyonumuzu da sergiliyoruz. Sıfır emisyon hedefimize ulaşmak için ürün gamımızı elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüştürüyoruz. Sahada hem daha sessiz hem daha çevreci çözümlerle, müşterilerimizin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.