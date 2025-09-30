İbrahimcioğlu, “Firmalara diyoruz ki çalışanını işten çıkarma, çalıştırmaya devam et; hatta yenilerini de istihdam edebilirsin. Her bir çalışan için aylık 2 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Örneğin 100 çalışanı olan bir firma 250 bin lira, 50 çalışanı olan 125 bin lira, bir çalışanı olan ise 2 bin 500 lira destek alıyor” dedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, girişimciler, iş insanları ve kamu kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. TSO Başkanı Güven Kuzu açılış konuşmasında Siirt’in ekonomik potansiyeline vurgu yaparak, mikro işletmelerin hem ekonomik hem de toplumsal dengeyi sağlayan unsurlar olduğunu söyledi. Kuzu, üretim yapan işletmelerin uygun finansman modelleriyle desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Sıfır faizli, uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi modelleri hayata geçirilirse yatırım artar, istihdam genişler, gelir yükselir” dedi.

Kuzu ayrıca hizmet ve ticaret sektörlerinin de desteklerden daha fazla yararlanması gerektiğini vurguladı: “Üretim zinciri ticaretle tamamlanır. Hizmet sektörü güçlenmeden sanayi tek başına büyüyemez.” Siirt’e özgü fıstık, battaniye, büryan gibi ürünlerin markalaşarak dünya pazarına açılabileceğini ifade eden Kuzu, kadın kooperatifleri, genç girişimciler ve dijital altyapı yatırımlarının bu dönüşümde kritik rol oynayacağını belirtti.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Siirt’te şu ana kadar 34 firmanın desteklerden yararlandığını ve toplamda 20 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyen İbrahimcioğlu, bütçe sürecinde bu program için raporlarını sunacaklarını ifade etti. Programın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildiğini hatırlatan İbrahimcioğlu, uygulamanın KOSGEB tarafından sahada işletmelerle birebir temas kurularak yürütüldüğünü belirtti.

Bu açıklamalar, hem Siirt ekonomisinin geleceği hem de mikro ve küçük ölçekli işletmelerin güçlenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor.