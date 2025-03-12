Mecliste Tartışmalı Karar

Başkan Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı gelir tarifesi kapsamında itfaiye müdürlüğüne ait ücretlendirme tablosunda değişiklik yapıldı. Alınan karara göre, Bolu Belediyesi mücavir alan dışındaki işletmelere yangın raporunu 1 milyon lira karşılığında sunacak.

Muhalefetten Tepki: Adil Değil

Belirlenen ücret, AK Parti’li Meclis Üyesi Nadi Okur’un tepkisine neden oldu. Okur, bu rakamın kabul edilemez olduğunu belirterek, 10 yatak kapasiteli bir işletme ile 100 yataklı bir tesisin aynı ücreti ödemesinin adil olmadığını vurguladı.

Başkan Özcan: "Bu Bir Zorunluluk Değil"

Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kararın detaylarını açıklayarak, mücavir alan dışındaki işletmelerin yangın raporu talep etmesi halinde bu ücretin uygulanacağını belirtti. Özcan, "Biz yangın yeterlilik verilmesi konusunda tekel değiliz. Belediye sınırları içerisinde böyle bir talep olursa yerine getiririz. Ancak mücavir saha dışındaki işletmeler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ücretimizi fazla bulanlar, başka belediyelerin itfaiye müdürlüklerinden hizmet alabilirler" dedi.

Kartalkaya Örneği Gündeme Geldi

Başkan Özcan, mücavir saha dışındaki işletmelere yönelik geçmişte yaşanan olayları hatırlatarak, "Kartalkaya’daki bir otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, ancak biz vermiyoruz. Buna rağmen içerde tutuklu olan arkadaşlarımız var. Eğer Bolu Belediyesi’nden böyle bir hizmet talep ediliyorsa, bunun bir bedeli olması doğaldır" ifadelerini kullandı.

CHP’li Meclis Üyeleri Oy Çokluğuyla Kabul Etti

CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, mücavir alan dışındaki işletmeler için itfaiye yangın raporunun ücreti 1 milyon lira olarak belirlendi. Bu kararın, işletmeler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.