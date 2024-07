Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 5 yeni taksi plakasının satışı için ihale açıldı. İhale Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıyı Bolu'daki şoför esnafı da salon dışında takip etti. 5 taksi plakası için 4 milyon 250 bin lira muhammen bedel belirlenen ihaleye sadece Bolu Belediyesine bağlı şirket olan Bolu Bel. A.Ş. teklif verdi.



“5 milyon 50 bin lira KDV olarak neticelendirdik”

Tek firmanın katıldığı ihale bilgilendirme yapan Serin, “Tek bir firmanın katıldığı, şartlarını yerine getirdiği, dosyasını açtık encümen üyelerinin huzurunda. Rakam 4 milyon 250 bin artı KDV'imiş, muhammen bedel. Burada arkadaşlarımızla da görüşmemizde 5 milyon 50 bin lira, artı KDV olarak ihaleyi neticelendirdik” dedi.



Bolu'da hizmet veren taksi şoförleri, ihalenin gizli tutulduğu ve kentin daha fazla taksiye ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle ihaleye tepki gösterdi. Encümen toplantı salonu önünde ihalenin sonuçlanmasını bekleyen taksi şoförleri, Bolu'daki taksi sayısının yeterli olduğunu aktardı.



Taksici esnafı ayaklandı

İhaleye karşı çıkan taksi şoförleri basın açıklaması yaptı. Kendi fikirlerinin alınmadığını aktaran taksi şoförü Semih Koç, “Bizim taksi durağımızda on bir tane araç var. Diğer taksi duraklarında altı yedi tane araç var. böyle bir gereksinime duyuluyorsa bize gelip de bir toplantı yapılarak bunları nasıl bir iyileştirme yapılması gerektiği konusunda hiçbir fikrimiz alınmıyor. Biz bu trafiğin yaya trafiği de olmak üzere araç trafiği de olmak üzere yükünü çekiyoruz. Gerektiği yerde trafik konusunda, gerektiği yerde müşterilerimizin sıkıntıların olduğu eksiklerin olduğu söylenildiği biz bu konu bilgiye hakimiz niçin bizleri hiç fikrimiz alamıyor toplantıya çağrılmıyor? O zaman taksilerinizi hepsini çekelim belediye önüne karar versinler” dedi.



“Evine ekmek götüremeyen taksici arkadaşlarımız var”

Bolu'da taksicilerin yeterince kazanamadığını belirten Kenan Başkan ise, “Bolu Belediyemiz apar topar bir taksi plakası ihalesi yapmaya kalkışmış. Bolu'da yirmi beş otuz tane her durakta satılık, işini yapamayan evine ekmek götüremeyen taksici arkadaşlarımız var. Şu anda satılık plakalarımız epey yoğunlukta. Plaka ihtiyacı olanlar bu arkadaşlarımızdan almasını talep ediyoruz. İhale yapılmasını asla istemiyoruz. Bolu'ya taksi plakası fazla... Bolu'nun en uzak yeri olan Dağ Kent'ten dahi taksi çağırdıklarında on dakikada taksi hizmetini vereceklerdir, herhangi bir yere taksi durağı açılması bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Devamında ise taksici esnafı, “Ne kadar çok plaka, o kadar çok huzursuzluk demek” diyerek tepki gösterdi.