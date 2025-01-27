Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar da akşam saatlerinde tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Gülener, Coşkun ve Acar da tutuklandı. Böylelikle dosyada tutuklanan kişi sayısı 18’e yükseldi.

Öte yandan, tutuklananların yakınları ve CHP Bolu İl Başkanlığı üyeleri adliye önünde beklemeye devam ediyor.