Yapının güvenlik riski taşıması nedeniyle, stadyumun kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla teknik incelemeler başlatıldı. Bu süreç tamamlanana kadar Boluspor, iç saha karşılaşmalarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalacak.

Zemin Etüdü ve Karot Örnekleri Alınıyor

Uzman ekipler, stadyumun depreme dayanıklılığını analiz etmek amacıyla detaylı bir inceleme süreci yürütüyor. Tribünlerin ön kısmında belirlenen 9 farklı noktadan zemin etüdü için numuneler alınırken, tribün taşıyıcı kolonlarından da karot örnekleri toplanıyor. Kapalı ve VIP tribünlerinde daha önceden güçlendirme çalışması yapıldığı tespit edilse de, genel yapının güvenliği konusunda kesin bir karar için laboratuvar analizleri bekleniyor.

Stadyumun Geleceği Belirsiz

Bolu Atatürk Stadyumu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Stadyum Müdürü Şerafettin Bilgin, incelemelerin devam ettiğini belirterek, "9 noktada zemin etüdü çalışması yapılıyor. Bunun ardından karot örnekleri alınacak. Jeoloji mühendisleri de detaylı ölçümler gerçekleştirdi. Tüm bu veriler laboratuvarda değerlendirilecek ve nihai rapor hazırlanacak. Stadın geleceği bu rapor sonrasında netleşecek" dedi.

Stadyumun kapanmasıyla birlikte Boluspor'un ev sahibi olarak oynayacağı maçların başka şehirlerde gerçekleşmesi, kulüp üzerinde maddi ve sportif anlamda büyük bir yük oluşturdu. Bilgin, "Belirsiz bir durum var. Stadyumun kullanılamayacağı söyleniyor ama umarız ki bu karar değişir. Her hafta deplasmana gitmek kulüp için büyük bir maliyet oluşturuyor" diyerek sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının çıkmasının ardından stadyumun geleceğiyle ilgili kararın netleşeceğini belirtti. Şehir sakinleri ve spor severler, stadyumun yıkılıp yıkılmayacağı ya da güçlendirme yapılarak tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı konusunda gelecek açıklamaları merakla bekliyor.