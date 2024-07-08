İntermodal hizmetini Türkiye’de sunmaya başlayan ilk şirketlerden biri olan Boltas, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki haftalık düzenli tren taşımacılığı servisleri ile intermodal taşımacılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Şirketin İntermodal Müdürü Merih Ünal, intermodal taşımacılık sayesinde Türkiye’nin uluslararası rekabette önemli bir konum elde edebileceğini belirtti.

“Yük taşımacılığında demir yolunun payı artacak”

Ünal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, AB tarafından desteklenen “Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi”ni, sektör paydaşlarıyla birlikte yürüttüğünü ve nihai amacın İntermodal Taşımacılık Eylem Planı hazırlanması olduğunu dile getirdi.

AB ülkelerinde yük taşımacılığının yüzde 18’inin demir yoluyla yapıldığına dikkati çeken Ünal, “Ülkemizde ise bu oran yüzde 5’ten az. AB ülkeleri ile ticaret, sürdürülebilirlik politikalarından doğrudan etkileniyor. Bu şartlar altında, doğru yatırım hamleleriyle intermodal taşımacılık ülkemizde de ciddi bir ivme kazanacaktır. Bu sebeple Bakanlığın çalışmalarını değerli buluyoruz. Boltas olarak Türkiye-Avrupa hattında halihazırda düzenli tren seferleri ile hizmet veriyoruz. AB ile yürütülen Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin tamamlanması, verimliliği daha da artıracak.” diye konuştu.

Ünal, bu yıl itibarıyla Güney Almanya hattında yatırım ve yeni iş birlikleri yaptıklarını belirterek, “Taşımalarımızı Tekirdağ terminali ile bağlantılı olarak Romanya’nın Curtici terminali üzerinden, Orta Almanya ve Benelüks hattında ise anlaşmalı operatör partnerlerimizle yönetiyoruz.” dedi.

“Ro-Ro hatlarını da yoğun şekilde kullanıyoruz”

Türkiye-Avrupa arasında Ro-Ro hatlarını da yoğun olarak kullandıklarını ifade eden Ünal, “Pendik ve Yalova terminallerinden İtalya’nın Trieste Limanı ve Fransa’nın Sete Limanı’na Ro-Ro ile götürdüğümüz yükleri de Avrupa ülkelerine demir yolu ile ulaştırabiliyoruz. Ro-Ro + demir yolu, Ro-Ro + demir yolu + kara yolu, Ro-Ro + kara yolu ve kara blok treni çözümlerimizle yeni intermodal hatları üzerinde çalışıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Küresel rekabet gücünü artırıyor, vize sorununa takılmıyor

Ünal, Boltas olarak Yeşil Lojistik Belgesi almalarında intermodal taşımalarının önemli payı olduğunu vurgulayarak, şunları da kaydetti:

“Almanya hattımızda kara yoluna göre karşılıklı tek seferde karbon salımını 80 ton azaltıyoruz. Yüzde 15-20 civarında maliyet avantajı sağlayabiliyoruz. İntermodal taşımalar sayesinde, kaynakları verimli kullanarak müşterilerimizi bir adım öne taşıyor, ideal süre ve maliyetler doğrultusunda güvenli ve çevre dostu çözümler sunuyoruz. Söz konusu taşıma moduyla tır sürücülerinin AB vizesi edinme sorunlarını da aşmış oluyoruz. Tüm bunlar hem müşterilerimizin hem de ülkemizin küresel rekabet gücünü artırıyor.”