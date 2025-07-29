Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl İtalya ile ticaret hacmi 32 milyar 259 milyon dolarla rekor kırdı. Böylece İtalya, Türkiye’nin en büyük 4. ticaret ortağı haline geldi.

Yarım asra dayanan lojistik deneyimiyle uluslararası taşımacılığın önemli oyuncularından Boltas, İtalya’daki güçlü altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle Avrupa taşımalarındaki öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Türkiye-İtalya hattında uzun yıllara dayanan iş birlikleri, uzmanlaşmış hizmetleri ve geniş operasyonel ağıyla çözümler üreten şirket, İtalya merkezli operasyonlarında hedeflerinin üzerine çıktı. Boltas Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Alper Eryılmaz, İtalya’daki lojistik operasyonlarında esnek hizmet modelleri ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla fark yarattıklarını belirtti.

İtalya’da hedefin üzerinde büyüdü

İtalya taşımalarında müşteriye özel lojistik hizmet verdiklerini ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:

“30 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet verdiğimiz İtalya’daki etkinliğimizi, son yatırımlarımızla daha da güçlendirdik. Farklı sektörlerden gelen taleplere hızlı, etkili ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Parsiyel taşımalarımızda gösterdiğimiz çıkış hızı, müşteri tarafında oldukça olumlu geri dönüşler yarattı. Komple taşıma hizmetlerimizle de yoğun operasyonlar yürütüyoruz.

Komple ve parsiyel taşımalarımıza ek olarak kendi özmal araç ve ekipmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz gabari dışı ve ağır yük taşımalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılın ilk yarısını, taşıma hedefimizin yüzde 10 üzerinde kapattık. Bu hatta yıl sonu hedefimizi de yükselterek revize ettik.”

Trieste’deki depo, ihracatçıya avantaj sağlıyor

Eryılmaz, İtalya’daki 5.500 metrekarelik yeni depolarını lojistik üs olarak kullandıklarını vurguladı. Trieste Limanı’na 44 kilometre mesafede yer alan yerleşkede, yüksek kalitede depolama hizmeti verdiklerini anlatan Eryılmaz, “Kısa ve uzun süreli depolama ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyoruz. İhracatçı müşterilerimize önemli maliyet avantajı sunduğumuz depomuzu, Avrupa taşımalarımızda aktarma merkezi olarak da kullanıyoruz.” dedi.

Eryılmaz, İtalya plakalı çekici yatırımları ve Türkiye’de yeniledikleri filolarıyla sadece İtalya’da değil, Avrupa genelinde de daha hızlı, esnek ve güvenilir hizmetler sunduklarına dikkati çekti.

Bölgedeki bilinirliği, gücünü katlıyor

Türkiye ile İtalya arasındaki taşımalarında köklü tecrübeleriyle güçlü iş birlikleri kurduklarını dile getiren Eryılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“İki ülke arasındaki taşımalarımızda hemen her sektöre yönelik uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahibiyiz. Marka bilinirliğimiz oldukça yüksek. İthalatçı ve ihracatçı müşterilerimize dönük hizmetlerimizde sürdürülebilir ve yenilikçi bir vizyon ortaya koyuyoruz. Düzenli seferlerimizi artırarak İtalya’daki stratejik varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”