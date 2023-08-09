Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü İlhan Çağlar, her kuşağın beklentilerini karşılayan ve çalışanlara en iyi deneyimi yaşatacak İK uygulamaları tasarladıklarını belirtti.

Z kuşağının iş hayatına katılımıyla birlikte, farklı kuşakların bir arada çalışması her geçen yıl artıyor. Bu durum çalışma hayatında farklı beklentileri ve gelişim süreçlerini öne çıkarırken, şirketler de çalışan memnuniyetini ve verimi en yüksek seviyede tutabilmek için farklı uygulamalar geliştiriyor. Lojistik sektörünün global çalışma fırsatları sunması ve dijitalleşmeyi kucaklayan çalışma ortamı ise hem Z kuşağına hem de diğer kuşaklara hitap ediyor.

Lojistik sektörünün 45 yıllık global markası Boltas, kurumsal dönüşüm ve küreselleşme hedefi doğrultusunda belirlediği İnsan Kaynakları (İK) stratejisiyle her kuşaktan bireyin uyum içinde çalışacağı bir şirket kültürü geliştirdi.

Boltas İnsan Kaynakları Direktörü İlhan Çağlar, her kuşağın beklentisini karşılayarak verimliliği artırmaya büyük önem verdiklerini belirterek, “Yenilikçi ve samimi yaklaşımımızla işe alım süreçlerinden başlayarak, çalışanlarımızın kariyerleri boyunca en iyi deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Bu doğrultuda geri bildirim kültürünü destekleyerek tüm beklentileri karşılıyoruz. Ayrıca üretkenliği ön plana çıkartacak bir çalışma ortamı yaratabilmek adına motivasyonu en üst düzeyde tutacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Çalışan memnuniyeti için İK uygulamaları tasarlıyor

Önceki kuşakların deneyimini ve bilgi birikimini, Z kuşağının heyecanı ve yaratıcılığıyla harmanladıklarını dile getiren Çağlar, Boltas’ta tüm çalışanların kariyerlerine yön verebileceği araçlar tasarladıklarını vurguladı.

Çağlar, teknoloji temelli İK uygulamaları ile tüm çalışanlarının beklentilerine hitap ettiklerini dile getirerek, “Doğru göreve doğru kişiyi tayin edebilmek adına Dijital İnsan Kaynakları Uygulamamızı ve OKR Performans Yönetim Sistemini kullanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın potansiyelini ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Kariyer yönetimine destek

Yabancı dil destek programıyla şirketin Almanya, Fransa ve İtalya ofislerinde çalışma imkânı sunduklarını söyleyen Çağlar, “Global bir organizasyonun gereği olarak farklı bölgelerin kültürel normlarını ve uygulamalarını odağımıza alıyoruz.” dedi.

Çağlar, kişiye özel gelişim programları uyguladıklarını da anlattı. Çalışanların kariyer yönetimini Yetenek Yönetimi ve Gelişimi Uygulamaları ile daha iyi seviyeye çıkardıklarına dikkati çeken Çağlar, “Tüm çalışanlarımızın, hangi alanda ne gibi yeteneklere sahip olduğunu ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Yeteneği kazanma ve elde tutma kadar, verimliliğe odaklanan performans yönetim sistemimiz ile çalışanlarımızın gelişimine odaklanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

45 yıllık deneyim ve kültür aktarımı

Çağlar, Boltas’ın sahip olduğu 45 yıllık deneyimi ve kültürü, dijital altyapılarında tasarladıkları İK süreçleriyle doğrudan çalışanlara aktardıklarını vurgulayarak, “Büyüme, verimlilik ve müşterilerimizin memnuniyeti için önceliğimiz çalışanlarımızın memnuniyeti. Yetkinliklerimiz ve değerlerimizin bir sonucu olarak, insan kaynakları çalışmalarımıza çatı oluşturan DNA markamız doğdu. Stratejilerimizi geleceğe bu marka altında geliştirdiğimiz uygulamalarla adapte ediyoruz. Köklü kültürümüzün getirdiği değerleri ve çalışanlarımızın kurumsal bağlılığını destekleyecek uygulamaları hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gelişim Merkezi ile liderlik gelişimini destekliyoruz”

Gelişim Merkezi Uygulamaları ile kişisel gelişim ve liderlik gelişimini desteklediklerini vurgulayan Çağlar, şunları da kaydetti:

“Lojistik her ne kadar sahada gerçekleşse de dijital altyapının güçlenmesiyle çalışan memnuniyetinin dikkate alındığı, iş yapış şekli açısından ayrıcalıklı hizmet üretiminin öne çıktığı bir sektör haline geldi. Boltas olarak en değerli varlığımız olan ‘insana’ yatırım yapmayı sürdürerek global vizyonumuz doğrultusunda hareket edeceğiz.”