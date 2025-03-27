Lojistik sektöründe yarım asra dayanan tecrübesiyle çözümler üreten Boltas, Avrupa taşımalarında hacmini önemli ölçüde artırdı. Özellikle İtalya ve Almanya’da oldukça güçlü bir yapılanması bulunan şirket, Avrupa çapındaki tercih edilme oranını daha da yukarı çekiyor.

Boltas Satış, Pazarlama & Müşteri Deneyimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Alper Eryılmaz, yenilenen operasyon stratejileri, güçlü dijital altyapıları ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel taşıma modelleriyle 2025’e hız kesmeden, güçlü adımlarla girdiklerini belirtti.

Almanya çıkışlarının artması, kapasite artışı getirdi

Operasyonel mükemmelliği sağlamak adına İtalya ve Almanya’da önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini dile getiren Eryılmaz, bu durumun, stratejik dönüşümlerinin parçası olduğunu vurguladı. Eryılmaz, “Avrupa’da özellikle İtalya ve Almanya’ya yönelik taşımalarımızdaki belirgin artış ve buna bağlı olarak yaptığımız kapasite artışları, yenilenen filomuzun ve yabancı plakalı özmal araçlarımızın getirdiği avantajın en somut göstergesi diyebiliriz. Bu yılın ilk iki aylık dönemine baktığımızda özellikle Almanya’ya gönderdiğimiz araç sayılarında önemli artışlar yakaladık. Bu hızımızı yıl boyunca devam ettirerek hedeflerimizin üzerinde bir büyüme yakalamak istiyoruz.” diye konuştu.

İtalya’da yatırımlarımıza devam edeceğiz

İtalya’da 30 yılı aşkın süredir varlık gösterdiklerini anlatan Eryılmaz, filolarındaki yabancı plakalı özmal araçları ve Trieste limanına yakın konumdaki depoları ile İtalya’da ve bölge ülkelerinde en çok tercih edilen lojistik partneri olarak yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı. Eryılmaz, Trieste’deki depolarında, parsiyel yük konsolidasyonunun kendi çalışanlarınca yapıldığını ve bu sayede müşterilerine çok daha hızlı hizmet sunabildiklerini kaydetti. Eryılmaz, İtalya’da ayrıca iç dağıtım hizmeti verdiklerini de söyledi.

Avrupa’nın dinamiklerine hâkim

Lojistik operasyonlarını yeniden tanımlayarak daha verimli süreçler elde ettiklerinin altını çizen Eryılmaz, “Yükü bir noktadan diğer noktaya götürmek yeterli değil. Boltas olarak hem bölge ve ülke dinamiklerine hâkimiz hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz edebiliyoruz. Bu sayede vizyoner bir yaklaşımla müşteriye özel taşıma çözümleri sunabiliyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Eryılmaz, geliştirdikleri altyapı ve operasyonel stratejilerle Avrupa çapında sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarını, kapasitelerini büyüterek talep artışını karşıladıklarını ve bölgesel tecrübeleriyle hizmet vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.