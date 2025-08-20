“Tarım Bitmedi, Dönüştü”

Programda tarımsal üretim, lisanslı depoculuk, zirai don etkileri ve yeni Hal Kanunu gibi pek çok konu ele alındı. Bakan Bolat, tarımın Türkiye’de hala güçlü olduğunu belirterek, “Tarım bitti diyenler felaket senaryosu yazıyor. Oysa üretimimiz endüstriyel tarıma evriliyor. 74 milyar dolarlık üretimle Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 içerisindeyiz” dedi.

Son 22 yılda tarımsal üretimin 3 kat arttığını, 24 milyar dolardan 74 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, Türkiye’nin meyve-sebze üretiminde dünyada 4’üncü, çiğ süt üretiminde ise Avrupa’da 3’üncü sırada yer aldığını söyledi.

Hayvancılıkta da Avrupa Lideri

Hayvan varlığına da değinen Bolat, “Küçükbaş hayvan sayımız 32 milyondan 55 milyona, büyükbaş hayvan varlığımız ise 10 milyondan 17 milyona çıktı. Avrupa’da hem küçükbaş hem büyükbaş hayvancılıkta ilk sıradayız” dedi.

Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşın tarımda aktif olarak çalıştığını belirten Bakan, 2 milyon 250 binden fazla çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu söyledi.

Tarımda İhracat Güçleniyor

2024’ün ilk 7 ayında 18.5 milyar dolarlık tarım ihracatı yapıldığını açıklayan Bakan Bolat, geçen yıl bu rakamın 32.5 milyar dolar olduğunu belirtti. Türk tarım ürünlerinin dünya pazarlarında kaliteyle anıldığını vurgulayan Bolat, sanayi ve hizmet sektörleri kadar tarım ürünlerinin de uluslararası rağbet gördüğünü ifade etti.

Lisanslı Depoculukta Hedef 20 Milyon Ton

Hükümetin üzerinde çalıştığı Hal Kanunu değişikliğine de değinen Bolat, lisanslı depoculuk alanındaki gelişmeleri paylaştı. Türkiye’nin 13.8 milyon ton lisanslı depo kapasitesine ulaştığını belirten Bakan, “53 ilde faaliyet gösteren 257 işletmeye ait 349 depo bulunuyor. Bu kapasiteyi 20 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarım ürünlerinin hijyenik koşullarda saklanmasını sağlayan sistemin, Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla işlem hacmini 316 milyar liraya ulaştırdığını açıkladı.

Zirai Don Kaybına Rağmen Üretim Sürdü

Bakan Bolat ayrıca, son 30 yılın en sert zirai don olayının bu yıl yaşandığını hatırlatarak, “Bazı ürünlerde yüzde 40-50 kayıp yaşansa da, beklenenin üzerinde bir üretim gerçekleşti” dedi.