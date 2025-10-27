Bu kapsamda, İstanbul merkezli bir meyve suyu firmasından gelen 55 tonluk Yeşil Bodrum Mandalini siparişi üzerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan alım çalışmaları tamamlandı. Bitez, Müsgebi, Dereköy, Gümüşlük, Turgutreis, Kadıkalesi, Bahçelievler, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerinde bulunan 72 üreticiden kilogramı 42 liradan toplam 55 ton Yeşil Bodrum Mandalini satın alındı.

Başkan Mandalinci Hasada Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, meyve suyu firması sahibi Yiğitcan Gençer ile birlikte Bitez Mahallesi’ndeki üretici Ali İhsan Tarsus’un bahçesinde gerçekleştirilen hasada katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mandalinci, Bodrum Mandalini’nin katma değerini artırmaya yönelik çabaların karşılığını görmeye başladıklarını belirterek tüm üreticilere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bahçe sahibi Ali İhsan Tarsus ise belediyenin tarımsal desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yıllardır üretim yapıyoruz. Bu tür alımlar hem üreticiyi koruyor hem de ürünün değerini artırıyor. Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

“Bahçeler Bizim Hayatımız”

Bitezli üretici Halil İbrahim Dumanlı da Bodrum Mandalini’nin yeniden değer kazanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti:

“Uzun zamandır mandalin para etmiyordu. Belediyenin yeşil mandalini alması hem masrafları karşılıyor hem de üreticiye kazanç bırakıyor. Bu bahçeler bizim ömrümüz, geçim kaynağımız.”

Emekli ziraat mühendisi Cevdet Zeki ise yeşil mandalin alımlarının hem ürün kalitesine hem de bahçelerin bakımına büyük katkı sağladığını belirtti. Eşi Huriye Zeki de belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim, tuzak dağıtımı ve pazarlama desteklerinden memnun olduklarını dile getirdi.

55 Ton Mandalin Denizli’ye Sevk Edildi

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetler müdürlüklerinin desteğiyle hasadı yapılan Yeşil Bodrum Mandalinleri, bahçelerden toplanarak Herodot Kültür Merkezi’nin kapalı fuar alanında bir araya getirildi. Burada palet sistemiyle düzenlenen ürünler, Denizli’deki meyve suyu fabrikasına sevk edilerek işlenmek üzere yola çıktı.

“Bodrum Mandalini, Bodrum’un Kimliği”

Bodrum Belediyesi, önümüzdeki dönemde üreticilerin pazar erişimini güçlendirmek, mandalinin katma değerini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Başkan Mandalinci, “Bodrum Mandalini sadece bir ürün değil, bu kentin kültürel mirasıdır. Üreticimizi koruyarak Bodrum’un değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.