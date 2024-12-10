Doğal Bir Şifa Kaynağı: Otolit Taşı

Eşkina balığının en dikkat çeken özelliği, baş kısmında bulunan ve halk arasında "balık taşı" olarak bilinen otolit taşları. Fasulye büyüklüğündeki bu beyaz taşların, böbrek taşı düşürmede etkili olduğuna inanılıyor. Sinoplu balıkçı Güven Karabulut, otolit taşının kullanımını şu şekilde anlattı:

"Sarımsak döveceğinde ezilip, limonla karıştırılarak içildiğinde böbrek taşı düşürmeye yardımcı oluyor. Bu balık, Karadeniz'de sık çıkmaz, bu yüzden oldukça değerli."

Eşkina Balığının Şifa ve Lezzet Buluşması

Sadece şifa arayanların değil, damak tadına önem verenlerin de ilgisini çeken eşkina balığı, Karadeniz mutfağında özel bir yere sahip. Karabulut, "Eşkina, oldukça lezzetli bir balıktır. Hem tüketmek hem de sağlıklı bir taş tedavisi arayanlar için ideal bir seçimdir" dedi.

Vatandaşlar İlgi Gösteriyor

Kıyı balıkçıları tarafından nadir avlanan eşkina, hem sağlığına hem de sofralarına farklı bir dokunuş katmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Balığın başını ortadan ikiye ayıranlar, otolit taşlarını kolayca görebiliyor.

Eşkina balığı, hem doğal bir tedavi yöntemi sunması hem de sofralara lezzet katmasıyla Sinop’ta tezgahların yıldızı olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, böbrek taşı tedavisi konusunda tıbbi danışmanlığın önemini vurgularken, balığın şifa etkisinin bilimsel araştırmalarla daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.