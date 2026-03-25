Bloomberg'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye, Körfez Arap ülkelerinin İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmasını engellemek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Görüşmelere yakın kaynaklara göre Türkiye, Körfez ülkelerine İran'a karşı savaşa katılmamaları yönünde baskı yapıyor. Ankara yönetimi, İran'ın limanlara, enerji tesislerine ve havalimanlarına gerçekleştirdiği saldırılara karşı artan öfkeye rağmen Körfez hükümetlerini itidal göstermeye çağırdı. Haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretler ve bölgedeki diğer mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler hatırlatıldı.

Körfez ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılara karşı seçenekleri değerlendirdiği, ancak İran'ın elektrik ve su sistemleri gibi kritik altyapıları hedef almadığı sürece çatışmaya girmelerinin muhtemel görünmediği belirtildi.