Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerileri

BİTLİS (İHA) – Diyetisyen Abdullah İncioğlu, sahurda sağlıklı ve dengeli beslenilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Özellikle Ramazan ayının diğer aylara binaen beslenme konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Abdullah İncioğlu, sahurun oldukça önemli olduğunu ifade etti. Ramazanda sağlıklı beslenmek için 3 öğün beslenmemiz gerektiğini ifade eden Abdullah İncioğlu, “Ramazan ayında sağlıklı beslenebilmek için öncelikle sahur, iftar ve gece ara öğünü olmak üzere 3 öğün beslenilmesi gerekmektedir. Bu 3 öğün içinde sahur oldukça önemlidir. Özellikle sahur yapmadan oruç tutmak vücudu oldukça zarar verir. Çok uzun süre açlık olduğu için midemize, sindirim sistemimize ve vücudumuzun şeker düzenine oldukça zararlı olacaktır. Bu nedenle gece sahurumuzu yapıp ondan sonra yatmamız gerekir. Özellikle sahurda hamur işleri, ağır yiyecekler, ağır yağlı yemekler yenmemeli. Mutlaka zeytin, peynir, kahvaltılık, domates, salatalık, yeşillik şeklinde sebzemiz ve beraberinde meyvemizle beraber bir tane haşlanmış yumurta ile bir su bardağı sütle sahurumuzu yapmalıyız” dedi.

Sahuru yaptıktan sonra bir saat kadar uyur pozisyona geçmememiz gerektiğini ifade eden Abdullah İncioğlu, “Sahuru yaptıktan sonra bir saat kadar uyur pozisyona, yatar pozisyona geçmemeliyiz. Bir saat boyunca oturur pozisyonda kalmalıyız. İftarımızı çorba ile açmalıyız. Çorbadan sonra 10-15 dakika kadar bir ara vermemiz gerekiyor. Sofradan uzaklaşıp ibadet edilebilir, namaz kılınabilir veyahut sofranın başından uzaklaşıp hafif bir yürüyüş yapılabilir. Daha sonrasında tekrardan yemeğe dönüp ağır yemekler tercih etmeden yavaş yavaş yemeğimizi bitirmemiz lazım. Uzun süren açlıktan sonra fazla yemek yemek sindirim sistemine oldukça zararlı ve bundan da uzak durmalıyız. Yemekten sonra özellikle şerbetli tatlılardan, hamur işlerinden uzak durmamız gerekiyor. İlla ki tatlı yiyeceksek de mümkünse sütlü tatlılar tüketilmeli ve gece ara öğünümüzü de iftardan ortalama 4-5 saat sonrasında meyve ve süt ürünü şeklinde yapmamız, hem vücudumuzun şeker dengesini sağlamamıza yardımcı olacaktır hem de sahura kadar fazla acıkmamamızı sağlayacaktır” dedi.