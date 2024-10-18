Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak kararı ile kredi kartı ve kredi borçlarına yapılandırma imkanını devreye alındı.

Kredi kartı ya da kredi borcu yapılandırmada belli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken ödemenin yeni koşullarla daha kolay yeniden ödemeye başlaması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Borcunu ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yapılandırma fırsatı 1 Kasım tarihinde başlıyor.

60 AYA KADAR YAPILANDIRMA

Karar doğrultusunda, BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma olanağı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

TAKSİTLER ASGARİ ÖDEME TUTARINA EKLENECEK

Aylık taksit tutarı, eğer kartınızda hala 60 bin liralık limitiniz kaldı ise ilgili ayın asgari ödeme tutarına dahil edilecek

Yapılandırılan kredi kartı borcunun minimum yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

BORÇ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borç sahibinin bir yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekli.

Bankaya giderken TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor.

Yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu bankalar tarafından gerçekleşmesi ön görülüyor.

Kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak değişiklik gösterirken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım tarihinde yürürlüğe alınacak.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin TL, 50 bin TL'ye çıkarıldı.

50 bin TL ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin TL ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

BDDK'nın adımlarıyla uyumlu olarak TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim tarihinde açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe lınacak.

Referans oranın aynı kalması durumunda azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin TL olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİ

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda ek kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekli.

Kredi kartları ile nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde tutuldu.