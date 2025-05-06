Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü tarafından baraj havzasındaki arazilerde yapılan müdahale kapsamında, marul, maydanoz ve fasulye gibi ürünlerin ekili olduğu alanlar iş makineleriyle dümdüz edildi.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, göl havzasında yasa dışı tarımsal faaliyet yapıldığı, üreticilere tanınan sürenin 5 Mayıs itibarıyla dolduğu ve yapılan tüm işlemlerin hukuki çerçevede yürütüldüğü vurgulandı. Ancak üreticiler, kendilerine yalnızca biraz daha zaman tanınmasını talep ettiklerini, bu sürede hasatlarını tamamlayarak ürünlerini kurtarmak istediklerini belirtiyor. “45 gün süre istedik, kabul edilmedi. Oysa tohumdan gübreye kadar tüm maliyetleri üstlenmiştik” diyen üreticiler, alınan kararların çelişkili olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılar sonrası lahanasını hasat eden bir çiftçinin arazisi ise, göl seviyesinin yükselmesiyle tamamen sular altında kaldı. Göl havzasında üretim yapan Hasan Esen, “Devlet, 2 yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerine el koyup kiraya vereceğini söylüyor. Biz boş bir alanı ektik, üretime katkı sunduk. Şimdi neden cezalandırıldığımızı anlamıyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DSİ yetkilileri ise üreticilerin hasat sonrası yeniden ekim yaparak süreci uzattıklarını ve bu durumun göl havzası güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade ederek, kamu yararı gözetilerek ekime kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.