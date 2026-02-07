Çevrimiçi platformlarda hızla yayılan spekülasyonlar, yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilerken, teknoloji devlerinden Microsoft hisselerinde tarihi bir düşüş yaşandı.

Tek Seansta Yüz Milyarlarca Dolarlık Kayıp

Piyasa verilerine göre Microsoft hisseleri, tek bir işlem seansında son yılların en sert değer kayıplarından birini kaydetti. Şirketin piyasa değerinde yaşanan düşüşün 440 milyar dolar seviyelerine ulaştığı hesaplandı. Bu rakam, ABD borsa tarihinde nadir görülen büyüklükte bir günlük erime olarak kayda geçti.

Satış dalgası, ABD hisse senetlerinde işlem hacimlerinin olağanüstü arttığı bir günde gerçekleşti. Özellikle büyük ölçekli teknoloji hisseleri, küresel belirsizlik ortamında düşüşlere öncülük etti.

Resmî Suçlama Yok, Algı Etkisi Güçlü

Microsoft veya şirket yöneticilerine yönelik herhangi bir resmî suçlama, dava ya da soruşturma bulunmuyor. Ancak analistlere göre, Epstein belgeleri etrafında oluşan tartışmaların yeniden alevlenmesi, piyasalarda itibar riski algısını tetikledi.

Uzmanlar, finansal piyasalarda fiyatlamaların çoğu zaman somut verilerden ziyade algı ve beklentilere dayalı hareket edebildiğine dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialar, kısa vadeli sert dalgalanmalara zemin hazırlayabiliyor.

Kurumsal Yatırımcı Hareketi Öne Çıktı

İşlem hacimlerindeki artışın, bireysel yatırımcı paniğinden çok kurumsal portföylerin yeniden dengelenmesine işaret ettiği belirtiliyor. Microsoft’un büyük endekslerdeki yüksek ağırlığı da, hissedeki düşüşün genel piyasa üzerindeki etkisini artırdı.

Piyasa stratejistleri, mega teknoloji şirketlerinin hem büyüklükleri hem de portföylerdeki yoğunlukları nedeniyle, belirsizlik dönemlerinde daha kırılgan hale gelebildiğini vurguluyor.

Epstein Belgeleri Yeniden Mercek Altında

Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen belgelerin kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanması, geçmişte adı çeşitli kayıtlarda geçen kişi ve kurumların da tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, söz konusu belgelerde yer almanın ya da atıfta bulunulmasının tek başına herhangi bir suç veya hukuki sorumluluk anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Buna karşın, piyasaların kısa vadede gerçeklerden çok algılara tepki verdiği; özellikle itibar riskinin gündeme geldiği dönemlerde bu etkinin katlanarak arttığı ifade ediliyor.