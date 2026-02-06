SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ata Turizm payları 11,20 TL fiyattan halka arz edilecek. Şirketin halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

Halka arzın büyüklüğü 3,1 milyar TL

Ata Turizm’in halka arz büyüklüğü 3,1 milyar TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranı yüzde 34,9 olurken, toplamda 280 milyon adet pay yatırımcılarla buluşturulacak. Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ata Turizm ne iş yapıyor?

2002 yılında kurulan Ata Turizm;

Otel işletmeciliği,

Restoran işletmeciliği,

Madencilik ve

Havacılık

sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Şirket bünyesinde; Sacred House Otel, Cappamasa Restoran, Kapadokya Balloons, Venessa Seramik, Dorak Madencilik ve tur operatörlüğü alanında faaliyet gösteren Asorti gibi markalar bulunuyor.

Ata Turizm, Dorak Holding çatısı altında faaliyet gösteren 21 şirketten biri konumunda yer alıyor. Dorak Holding, Türkiye’nin birçok bölgesinde hayata geçirdiği turizm projeleriyle biliniyor.

Ata Turizm kimin?

Ata Turizm’in sermayesinin tamamı Tan Turizm Havayolu Taşımacılık AŞ’ye ait bulunuyor.

Finansal veriler

Şirketin taslak izahnamede yer alan finansal verileri şöyle:

2024/3 dönemi Hasılat: 202,8 milyon TL Brüt kâr: 54,8 milyon TL

2023 yılı Hasılat: 1 milyar TL Brüt kâr: 472,9 milyon TL

2022 yılı Hasılat: 959,2 milyon TL Brüt kâr: 515,9 milyon TL



Fiyat istikrarı ve taahhütler

Halka arz sonrası için:

30 gün fiyat istikrarı planlanıyor.

1 yıl boyunca ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacak.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Ata Turizm, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin hedeflerini şu şekilde açıkladı:

%80–90: Kiracı olarak kullanılan taşınmazların satın alınması

%10: Otel ve restoranların renovasyonu

%5–10: Taş ocağı kapasite artışı

%5–10: İşletme sermayesi

Borsa kodu ve katılım endeksi

Ata Turizm’in Borsa İstanbul’daki işlem kodu ile katılım endeksine uygunluğu, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.