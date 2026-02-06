Stellantis, elektrikli araç faaliyetlerini küçültme kararı doğrultusunda 2025 yılının ikinci yarısı için yaklaşık 22,2 milyar euro zarar yazmayı beklediğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından şirket hisseleri, Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, ürün planları ve portföyün piyasa talebine daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla önemli kararların alındığı belirtilerek, yeni iş planının Mayıs ayında açıklanacağı ifade edildi.

Öte yandan Stellantis, Kanada’daki ortak batarya girişiminde sahip olduğu yüzde 49’luk payı, Güney Kore merkezli LG Energy Solution’a satmayı kabul ettiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu zarar nedeniyle 2025’in ikinci yarısında toplam 19 ila 21 milyar euro arasında zarar beklediğini ve bu yıl temettü ödemesi yapmayacağını da bildirdi.

Stellantis’in 2025 yılı mali sonuçlarını 26 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.