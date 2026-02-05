Geliştirdiği yazılım çözümleri ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşları başta olmak üzere işletmelerin dijitalleşme sürecine katkıda bulunarak yarını şekillendiren Netcad Yazılım, ilk gong ile sermaye piyasalarına adım attı. İnfo Yatırım liderliğinde, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan şirket, NETCD koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Nak, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sarper Ak, Netcad Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kızıl, Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olan teknoloji şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlarından yararlanarak ve kurumsallaşarak büyümelerine devam etmelerini çok değerli buluyoruz. Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren Netcad Yazılım, yerli teknoloji üretimi ve mühendislik yeteneğinin önemli bir temsilcisidir.

Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını yapacak ve yurt dışı pazarlarda büyüyecektir. Bu nedenle, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Netcad Yazılıma Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Halka arzımız büyüme yolcuğumuza hız kazandıracak

Netcad Yazılım için önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını vurgulayan Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, “1989 yılında başlayan bu yolculukta Netcad, mekânsal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım şirketi olma sorumluluğunu üstlendi. Bugün geldiğimiz noktada, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mühendislik çözümleri ile mekânsal pazarın lideri oldu. Kamu ve yerel yönetimlerden madencilik, inşaat, şehir planlama ve çevre yönetimine kadar pek çok alanda, 44 ürün ve çözümümüz; 130 binin üzerinde aktif lisansla, 12 binin üzerinde müşterimiz tarafından kullanılıyor. Gerçekleştirdiğimiz halka arzı da kurumsallaşma hedeflerimiz doğrultusunda, Netcad’in sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü Ar-Ge yatırımlarına ayırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda; Yapay zekâ, dijital ikiz, 3D teknolojiler, bilgisayarlı görü, bulut tabanlı platformlar ve mobil çözümleri kullanıcılarımızla buluşturacağız. Yatırımcılarımızdan gördüğümüz yoğun ilgi de şirketimize ve vizyonumuza duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Halka arzımızın şirketimiz, sermaye piyasalarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise şöyle konuştu: “İnfo Yatırım olarak sermaye piyasalarındaki 35 yıllık deneyimimizin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyor, halka arzların katkısıyla sermaye piyasalarımızın büyümesinden memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve özellikle küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi için gerekli sermayeye erişimi açısından halka arzlar büyük önem taşıyor. Sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, şirketlerimiz ve ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz gong töreni ile payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Netcad, 130.000 üzerinde kullanıcısıyla mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım firması olarak sektörüne önemli katkılar sunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde başarılı bir talep toplama dönemi geçirdik. İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşen Netcad halka arzına yaklaşık 1 milyon yatırımcı katılım sağladı. Filtrelenmemiş toplam talep, halka arz büyüklüğünün 5,6 katı olarak gerçekleşti.

Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek planladığı yatırımlarıyla yoluna devam edecek olan Netcad ve değerli ekibine başarılar diliyorum.”