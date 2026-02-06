Kaliteli ve yenilikçi üretim yöntemleri ile un ve makarna sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Akhan Un Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninin ardından 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla AKHAN koduyla borsada işlem görmeye başladı. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleşen halka arzda toplam büyüklük 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olurken, şirket sermayesinin yüzde 20,01’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Halk Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Şafak Akdaş, Akhan Un çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında, “Akhan Un’un Borsamızda işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Akhan Un, uzun yıllar boyunca un üretimi alanında faaliyetlerini sürdürmüş ve yıllar içerisinde üretim kapasitesini artırmıştır. Farklı sektörlerden farklı büyüklükteki şirketler, yatırımlarını gerçekleştirmek, şeffaflık ve kurumsallaşma amacıyla sermaye piyasalarına gelmektedir.

Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayan Akhan Un, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını yapacak, büyümesini kurumsallaşarak daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu nedenle, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Akhan Un’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Kaliteden ödün vermeden güçlü Ar-Ge alt yapısı ile ürün gamını genişletecek

Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, gong töreninde yaptığı konuşmada, azim, sabır ve kararlılıkla 20 yıl önce Adana’da un üretimi ile başlayan yolculuğun, bugün halka arz ile sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda yeni bir aşamaya taşındığına vurgu yaparak, “Halka arzı finansal gücü artırmanın ötesinde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğumuzun önemli bir adımı büyük bir aile olmanın ilk aşaması olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm yatırımcılarımıza bize duydukları güvenden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Elde edeceğimiz fonu şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz; tüm pazarlarda sağlıklı büyümek. Pazardaki yeni trendleri ve tüketici tercihleri yakından takip ederek kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge alt yapımız ile günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak ürün gamımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Borsa İstanbul yolculuğu ile yeni başarı hikayeleri yazacak

Orhan İlhan, un sektörünün yanı sıra geçen ay içerisinde devreye alınan makarna fabrikası ile makarna üretiminde de sektörün öncüsü konumuna yükselmenin en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu hedefe ulaşabilmek için çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Buğdayın fabrikaya girişinden nihai tüketiciye ulaşana kadar ki tüm süreçte el değmeden son teknoloji ve robotik sistemlerle üretim yapmaya başladık. Üretimimizin büyük kısmını ihracata ayırarak Türk makarnasını dünya markası haline getirme azminde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üretimin ülkemiz ve geleceğimiz için çok ama çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz diyorum. Üretirken geleceğimize, çocuklarımıza, doğaya verdiğimiz önemden dolayı yeşil enerji GES yatırımlarımız da bizim için çok önemli. Şimdi yeni ortaklarımızdan aldığımız güçle yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırız.”