Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Ali Kaya dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Kaya’nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Ali Kaya’nın Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunması da dosyaya yansıdı. Kaya, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Suçsuzum. Hayatımda hiç görmediğim, tanımadığım bir kadın üzerinden bana iftira atıldı. Eskort iddiaları tamamen asılsızdır” dedi.

Uyuşturucu kullanmadığını savunan Kaya, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmedi. Bununla ilgili tahliller verdim. Hatta Adli Tıp Kurumu’ndan saç ve tırnak örneklerimin alınmasını talep ettim ancak gerek olmadığı söylendi.”

İddialar nedeniyle büyük bir itibar kaybı yaşadığını öne süren Kaya, savunmasının devamında, “Üç gündür sosyal medyada, ailemin ve çevremin gözünde itibarım yerle bir edildi. Şimdi de özgürlüğüm elimden alınıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. En azından sonuçlar çıkana kadar adli kontrolle serbest bırakılmayı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.