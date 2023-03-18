Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Çanakkale Zaferinin 108’inci yıldönümü sebebiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer öncülüğünde Çanakkale Zaferinin 108’inci yıldönümü sebebiyle namaz öncesi Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Başkan Suer, program sonrası katılım sağlayan vatandaşlara helva dağıttı. Suer, yaptığı konuşmada, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü münasebetiyle şehitlerimiz için, namaz öncesi Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası ise hemşerilerimize ikramda bulunduk. Bu topraklar için Çanakkale’de vatanımızı savunarak korkusuzca şahadete yürüyen 253 bin şehidimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.