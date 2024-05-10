Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap Final Müsabakaları Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapıldı. Niğde Cadde Bilardo Spor Kulübü oyuncusu Yılmaz Özcan, A kategorisi 1. Etap’ta rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Burhan Genç’i 40-33’lük skorla yenen Yılmaz Özcan, daha önce de dünya şampiyonu olmuştu.



Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan 1’inci, Burhan Genç 2’inci Turgay Orak ise şampiyonaya adını 3’üncü olarak yazdırmayı başardı.