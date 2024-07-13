İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması müzakereleri devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama geldi. Biden, 6 hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve esirlerin nasıl geri getirileceğine dair geniş çerçeveli bir plan ortaya koyduğunu belirterek, “Hala yapılması gereken işler var ve bunlar karmaşık konular ancak bu çerçeve artık hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda" dedi.

Ekibinin ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, "Ben de bu işi bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.