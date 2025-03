Ayrıca programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık için, ‘İkisi de onurumuzdur’ dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Beylikdüzü Hayırlı İftar Sofrası’nın 10’uncusu düzenlendi. Pazar İstanbul’da gerçekleşen iftar programına, tutuklanarak cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık’ın ailelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok siyasi isim katıldı.

BAŞKAN ÇALIK: KALBİM SİZLERLE

İftar programına damgasını vuran konuşma Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan geldi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak Başkan Çalık’ın sözleri halkla buluştu. Başkan Çalık, Silivri’den kaleme aldığı mesajında, Ramazan Ayı'nın en özel gecesinde, Kadir Gecesi'nin bereketinde, yıllardır süregelen Hayırlı İftar Sofrası geleneğini sürdüren vatandaşları selamladı. Çalık, on yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulan bu sofranın her geçen yıl büyüyerek on binlere ulaştığını belirtti.

"Bugün maruz kaldığımız haksızlıktan ötürü, bu anlamlı sofrada fiziken sizlerle olamıyoruz" diyen Çalık, kardeşliğin, vicdanın ve adaletin sofrasında kalbinin ve dualarının vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade etti.

“BAŞIMIZ DİK ALNIMIZ AKTIR”

Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde yaşayan 415 bin insanın şahidi olduğunu vurgulayarak, “Ne ailemin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir vatandaşımızın başını öne eğecek tek bir sürecin içinde olmadım. Bizim başımız dik, alnımız aktır” derken ayrıca vatandaşlardan karamsarlığa kapılmamalarını ve başlarını dimdik tutmalarını istedi.

“ADALET VARSA UMUT VARDIR!”

Mesajında, “Beslenme Saati” uygulamasının önemine de değinen Çalık, “O beslenme çantalarından, tek bir zeytin tanesi bile eksilmemeli. Çocuklarımız için sosyal adaleti tesis etme yolundan asla dönmeyeceğiz” dedi. Çalık, Ramazan ayının sabır, empati ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, "Eğer bir ülkede adalet varsa; huzur vardır, kardeşlik vardır, dahası umut vardır" ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Son olarak, bu mübarek gecede duaların kabul olması temennisiyle, özgür günlerde yeniden bir arada olma umudunu dile getiren ve vatandaşlarıyla kucaklaşmayı beklediğini söyleyen Başkan Çalık, “Egemenlik Kayıtsız - Şartsız Milletindir!” şeklinde sözlerini noktaladı.

ÖZEL: BU MÜCADELEMİZ ONLARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURMA MÜCADELESİDİR!

CHP Lideri Özgür Özel de yaptığı konuşmada hukuksuz bir şekilde cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için önemli mesajlar verdi. Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun vekaleti, Mehmet Murat Çalık’ın vekaleti belediye meclislerimizden seçtiğimiz iki değerli kardeşimizdedir. Her ikisinden aldığımız emanet; direnç, mücadele, onları unutmama, en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşturma mücadelesidir” dedi.

Özel, “İki yiğit evladınıza, hemşerinize, o iki güzel insana Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu’na en kuvvetli destekleri iletmenizi, yürekten alkışlarınızı ta Silivri’ye kadar duyurmanızı bekliyorum. İkisi de onurumuzdur. Onurumuza ve irademize sahip çıkıyoruz. Duy Erdoğan, millet bu, halk bu. Millet ayakta, başkanlarının yanında” şeklinde konuştu.

‘MEHMET MURAT ÇALIK’IN YOL ARKADAŞLARI BURADA!’

Beylikdüzü Belediyesi meclis üyelerinin oyları ile başkan vekili seçilen Önder Serkan Çebi de konuşmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, yalan ve iftiralarla hukuksuz bir şekilde tutuklandığını vurgu yaparak, “Bugün burada konuşması gereken Mehmet Murat Çalık başkanımızdı” dedi. “Beylikdüzü’müze aşık, seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın başkanvekili olarak sesleniyorum” sözleriyle konuşmasına giriş yapan Çebi, “2014 yılından bu yana değişimin, dönüşümün ve gençliğin öncüsü, tüm ülkeye umut olmuş bir kenti, iki büyük başkanın emaneti olan Beylikdüzü’nü sırtlanmış genç bir yol arkadaşınız olarak Beylikdüzü’müze aşık, seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın başkanvekili olarak buradayım. Bir şafak vakti Ekrem İmamoğlu Başkanımızı, Mehmet Murat Çalık Başkanımızı ve diğer başkanlarımızı alanlara, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla tutsak ettiğini sananlara, bu mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde tüm dünyaya sesleniyoruz. Biz buradayız. Mehmet Murat Çalık Başkanın yol arkadaşları burada” ifadelerini kullandı.