Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığının yıldızı otobüslerini teslim etmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Beydağı Turizm ile uzun süredir devam eden iş ortaklığını yeni bir teslimat ile taçlandırdı. Hasmer Otomotiv Düzce ev sahipliğinde düzenlenen törende 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüs, Beydağı Turizm’e teslim edildi. Şirket olarak araç parklarına yaptıkları yatırımları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Beydağı Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez İkde, “Beydağı Turizm olarak, 53 yıldır faaliyet gösterdiğimiz turizm ve taşımacılık sektöründe büyüme stratejimizin bir parçası olarak araç parkımıza yaptığımız yatırımları aralıksız sürdürüyor ve filomuzu büyütmeye devam ediyoruz. Bugün filomuza eklediğimiz 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 ile toplamda 30 adet olan filomuzun tamamı Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor” dedi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise, “1972 yılında Malatya’da faaliyetlerine başlayan, Türkiye’de ulaşım sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ve hemen hemen kurulduğu seneden beri iş ortaklığımızın devam ettiği Beydağı Turizm’e 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüslerimizin teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye ağır ticari araç sanayisinin öncü firması Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, sektörün önde gelen şirketlerinden Beydağı Turizm’e 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1’i Hasmer Otomotiv Düzce ev sahipliğinde teslim etti. Yeni araçların teslimatı için Hasmer Otomotiv Düzce’de gerçekleştirilen tören, aralarında Beydağı Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Sönmez İkde, Cevdet Kaya, Ömer Reşat Mutlu, Kemal Mutlu, Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Bağcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam, Otobüs Satış Müdürleri Yaşar Şahin ve Cezmi Ağırtaş, Satış ve SSH Koordinatörü Burak Ödül, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Ahmet Burak Batumlu, Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. Otobüs ve Fuso Satış Pazarlama Müdürü Kemal Üşenmez’in de yer aldığı kapsamlı bir katılımla gerçekleştirildi.

Beydağı Turizm’in filosunun tamamı Mercedes-Benz!

İsmini, 1972 yılında gerçekleştirilen halk oylaması ile alan Beydağı Turizm, bugün teslim aldığı 5 adet Travego 16 SHD 2+1 ile filosundaki araç sayısını 30’a çıkarmış oldu. Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere fabrikasında üretilen otobüslerin çoğu Mercedes-Benz Kamyon Finansman aracılığı ile finanse edildi.

Her zaman müşterilerimizin yanındayız!

Törende konuşan Beydağı Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez İkde, “Turizm ve taşımacılık sektöründe büyüme stratejimizin bir parçası olarak araç parkına yaptığımız yatırımları aralıksız sürdürüyor ve filomuzu büyütmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından biri olan otobüslerimize yatırım yaparken de daima çok seçici davranıyoruz. Bugün filomuza eklediğimiz 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ile toplamda 30 adet olan filomuzun tamamı Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor. Bu da Mercedes-Benz otobüslerine duyduğumuz güvenin altını bir kez daha çiziyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Hasmer Otomotiv Düzce’nin değerli ekibine, finansman desteği sağlayan Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a teşekkür ediyorum” dedi.

Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam ise, “Bugün burada teslimatını gerçekleştirdiğimiz 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüsün satış işlemlerini Mercedes-Benz Türk Hasmer Otomotiv Düzce bayisi olarak gerçekleştirmekten dolayı son derece gururluyuz. Türkiye’nin amiral gemisi Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüsümüzün, Beydağı Turizm’e hizmet kalitesinde ve yolcu memnuniyeti anlamında olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Böylesine değerli ve köklü bir firma ile iş ortaklığımızın uzun yıllar devam edeceğine inancımız tam.” dedi.

Hizmet kalitesi ve memnuniyeti artıracak!

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise şu değerlendirmeyi yaptı: “1972 yılında Malatya’da faaliyetlerine başlayan, Türkiye’de ulaşım sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ve hemen hemen kurulduğu seneden beri iş ortaklığımızın devam ettiği Beydağı Turizm’e 5 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 otobüslerimizin teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Filosunu büyütürken Mercedes-Benz Türk’ün yıldızlı araçlarını tercih eden Beydağı Turizm’e markamıza duydukları güven nedeniyle teşekkür ediyor bugün teslim ettiğimiz araçların hayırlı olmasını diliyoruz.”

Mercedes-Benz Türk’ün, 1967 yılında kuruluşundan bu yana daima ilklerin ve yeniliklerin öncü markası olduğunu ifade eden Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da, “Mercedes-Benz Türk olarak, yaptığımız işi sadece araç üretmek olarak görmüyoruz. Biz aynı zamanda şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün gelişimine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Yenilikçi teknolojilerimizle, konfor ve güvenliği bir araya getirerek, yolculuk deneyiminde Mercedes-Benz Türk farkını ortaya koyuyoruz. Piyasa koşulları değişse dahi otobüslerimizin piyasa değerini koruması, uzun vadeli sürdürülebilir kazanç sağlaması ve kullanıldığı süre boyunca işletim giderlerinin minimumda seyretmesi iş ortaklarımızın bizi tercih etmelerinin en önemli sebebi. Biz de Mercedes-Benz Türk olarak gelecekte de müşterilerimizin bize duydukları güveni korumaya ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz.” diye konuştu