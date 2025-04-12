Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş’ın yüzde 51’lik kısmına sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde onaylandı. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 400 artışla 1,2 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilecek. Sermaye artışı işlemine Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Halk Yatırım”) aracılık edecek.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı 1 lot (100 adet) payın 2 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL'den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan sermaye artışına konu edilecek. Bu doğrultuda sermaye artırımı büyüklüğünün 9,6 milyar TL olması bekleniyor.

Sermaye artırımına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada bu işlemden elde edilecek gelirin konsorsiyum kredisinin kapatılmasında değerlendirileceği belirtildi. Böylece hem büyük bir finansman yükünden kurtularak nakit akışının rahatlatılacağı hem de şirketin hak ettiği sağlam özkaynak yapısının sağlanacağı vurgulandı.