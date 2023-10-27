Beşiktaş, Norveç'te Bodo-Glimt'e direnemedi

Maçtan Dakikalar

6. dakikada sağ kanattan Moe’nin ceza sahasına pasında Gronbaek’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Chamberlain’in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Necip’in ortasında Chamberlain’in ceza yayı içinde indirdiği topla buluşan Aboubakar’ın sert şutunda kaleci Halkin gole izin vermedi.

25. dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortasında kale önünde Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Halkin topu kurtardı.

28. dakikada sol kanattan Pellegrino’nun pasında ceza sahası dışından Sorli’nin şutu kaleci Mert’ten döndü. Dönen topu Gronbaek tamamladı. 1-0

55. dakikada Pellegrino’nun kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Necip topu çizgiden çıkardı.

58. dakikada Gronbaek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moumbagna’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zugelj’in şutunda top filelerle buluştu. VAR’dan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88. dakikada sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi. Albert Groenbaek’in şutunda savunmadan dönen top Saltness'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90+1. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahasına ortasında Moe kafayla topu kendi kalesine attı. 3-1

Hakemler: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic

Bodo/Glimt: Halkin, Wembengomo (Sjovold dk. 75), Moe, Bjortuft (Amundsen dk. 86), Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 75), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 61), Pellegrino, Moumbagna (Kapskarmo dk. 86)

Yedekler: Sjong, Lode, Srensen, Bassi, Konradsen, Gulliksen, Brndbo

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana (Muleka dk. 61), Hadziahmetovic, Ghezzal (Rebic dk. 72), Oxlade-Chamberlain (Fernandes dk. 46), Rashica (Cenk Tosun dk. 61), Aboubakar (Semih Kılıçsoy dk. 84)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Yakup Arda Kılıç, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Emirhan Delibaş

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

Goller: Gronbaek (dk. 28), Moumbagna (dk. 58), Saltnes (dk. 88) (Bodo/Glimt), Moe (dk. 90+1 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berg (Bodo/Glimt), Ghezzal, Muleka (Beşiktaş)