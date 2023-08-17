Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Neftçi Bakü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Semih Kılıçsoy’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka’nın şutunda Brkic topu kornere çeldi.

31. dakikada Neftçi Bakü savunmasını az adamla yakalayan Beşiktaş’ta Umut Meraş’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Brkic gole izin vermedi.

36. dakikada Olanare'nin pasında Emin Makhmudov ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Makhmudov’un yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Mert’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada Rosier’in yerden ceza sahasına gönderdiği top, Neftçi Bakü savunmasının müdahalesinin ardından Semih Kılıçsoy’un önüne düştü. Genç oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Kenneth Saief'in kullandığı kornerde Yuri Matias'ın kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle önledi.



İKİNCİ YARI

57. dakikada Masuaku’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Brkic’in uzaklaştıramadığı top Aboubakar’a çarpıp Onur Bulut’un önünde kaldı. Onur’un sağ ayağıyla sert şutunda Neftçi Bakü savunması topu kornere çeldi.

71. dakikada ceza sahasına açılan ortada Muleka önce topa vuramayıp dengesini kaybederek yere düştü. Ardından yerdeyken topa yaptığı müdahaleyle topun kontrolünü sağlayan Muleka savunmayı ve kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

87. dakikada Aboubakar’ın sağ kanattan gelen pasa ceza sahası içerisinde yerden yaptığı vuruş kalecide kaldı.



Stat: Beşiktaş

Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Masuaku dk. 46), Onana (Hadziahmetovic dk. 46), Demir Ege Tıknaz (Salih Uçan dk. 77), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Onur Bulut dk. 50), Rebic (Aboubakar dk. 46), Muleka

Yedekler: Ersin, Utku, Montero, Cenk, Kerem Kesgin, Kartal Yılmaz, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Mark Tamas, Kenneth Saief (Salahlı dk. 79), Makhmudov, Jaber Ata’a, Filip Ozobic (Hajiyev dk. 64), Shinyashiki (Zulfugarli dk. 79), Keelan Lebon, Aaron Olanare (Bogomolski dk. 69)

Yedekler: Memmedov, Jafarov, Hagverdi, Yusifli

Teknik Direktör: Adrian Mutu

Goller: Aboubakar (dk. 57), Muleka (dk. 71) (Beşiktaş), Makhmudov (dk. 36) (Neftçi Bakü)