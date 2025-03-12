Programda öne çıkan diğer karşılaşma ise Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u ağırlayacağı maç. 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak bu maç, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük bir önem taşıyor.
29. Hafta Maçları
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep FK
20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir
30. Hafta Maçları
4 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
Ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor, 30. haftasında ise Galatasaray bay geçecek. Bu haftalar, Süper Lig’deki zirve yarışını etkileyecek önemli karşılaşmalarla dolu olacak.