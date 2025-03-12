Programda öne çıkan diğer karşılaşma ise Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u ağırlayacağı maç. 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak bu maç, şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük bir önem taşıyor.

29. Hafta Maçları

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

30. Hafta Maçları

4 Nisan Cuma

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

Ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor, 30. haftasında ise Galatasaray bay geçecek. Bu haftalar, Süper Lig’deki zirve yarışını etkileyecek önemli karşılaşmalarla dolu olacak.