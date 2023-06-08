Benzine 2,70 TL, motorine 1,37 TL, LPG'ye 70 Kuruş zam geliyor
Döviz kurundaki rekor üstüne rekor sonrası 9 Haziran Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatında 2,70 TL, motorinin litre fiyatında 1,37 TL, LPG’de ise 0,70 TL’lik bir zam bekleniyor.
YENİ ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 7 Haziran Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:
Ankara
Benzin fiyatı: 21,67 TL
Motorin fiyatı: 21,16 TL
LPG fiyatı: 10,50 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 21,30 TL
Motorin fiyatı: 20,75TL
LPG fiyatı: 10,46 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,69 TL
Motorin fiyatı: 21,25 TL
LPG fiyatı: 10,28 TL
Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları
Adana
Benzin fiyatı: 22,01 TL
Motorin fiyatı: 21,48 TL
LPG fiyatı: 9,91 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 22,06 TL
Motorin fiyatı: 21,61 TL
LPG fiyatı: 10,03 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 22,34 TL
Motorin fiyatı: 21,84 TL
LPG fiyatı: 9,78 TL
Gaziantep
Benzin fiyatı: 22,07 TL
Motorin fiyatı: 21,64 TL
LPG fiyatı: 9,71 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 21,93 TL
Motorin fiyatı: 21,49 TL
LPG fiyatı: 9,88 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 22,01 TL
Motorin fiyatı: 21,61 TL
LPG fiyatı: 10,03 TL
Kilis
Benzin fiyatı: 21,92 TL
Motorin fiyatı: 21,51 TL
LPG fiyatı: 9,80 TL
Malatya
Benzin fiyatı: 22,05 TL
Motorin fiyatı: 21,61 TL
LPG fiyatı: 9,73 TL
Osmaniye
Benzin fiyatı: 21,896 TL
Motorin fiyatı: 21,47 TL
LPG fiyatı: 10,09 TL
Şanlıurfa
Benzin fiyatı: 22,07 TL
Motorin fiyatı: 21,66 TL
LPG fiyatı: 10,22 TL