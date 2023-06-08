Benzine 2,70 TL, motorine 1,37 TL, LPG'ye 70 Kuruş zam geliyor

Döviz kurundaki rekor üstüne rekor sonrası 9 Haziran Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatında 2,70 TL, motorinin litre fiyatında 1,37 TL, LPG’de ise 0,70 TL’lik bir zam bekleniyor.

YENİ ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 7 Haziran Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Ankara

Benzin fiyatı: 21,67 TL

Motorin fiyatı: 21,16 TL

LPG fiyatı: 10,50 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,30 TL

Motorin fiyatı: 20,75TL

LPG fiyatı: 10,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,69 TL

Motorin fiyatı: 21,25 TL

LPG fiyatı: 10,28 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 22,01 TL

Motorin fiyatı: 21,48 TL

LPG fiyatı: 9,91 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 22,06 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 10,03 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 22,34 TL

Motorin fiyatı: 21,84 TL

LPG fiyatı: 9,78 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 21,64 TL

LPG fiyatı: 9,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,93 TL

Motorin fiyatı: 21,49 TL

LPG fiyatı: 9,88 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 22,01 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 10,03 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,92 TL

Motorin fiyatı: 21,51 TL

LPG fiyatı: 9,80 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 22,05 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 9,73 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,896 TL

Motorin fiyatı: 21,47 TL

LPG fiyatı: 10,09 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 21,66 TL

LPG fiyatı: 10,22 TL