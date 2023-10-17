İstanbul Caddesi'nde Bulunan Eğlence Mekanında Sosyal Medya Fenomenine Saldırı

Gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen olay, şok edici bir görüntüye sahne oldu. Olayda, "Benekli Ayhan" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, iki grup arasındaki bilinmeyen bir nedenle patlak veren tartışmanın hedefi haline geldi.

Olayın detaylarına göre, Ayhan Koç'un da aralarında bulunduğu iki grup arasındaki tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Görüntüler, saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek olayın vahametini yansıttı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı şiddetli darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Olayın daha da çarpıcı bir boyutu, kavga sırasında müdahale etmeye çalışan iki kadının yer aldığı görüntülerdi. Bu iki kadın, kavgayı ayırmak için çabalarken, şiddetin boyutlarına karşı duydukları şaşkınlık dikkat çekti.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, Ayhan Koç'un sağlık durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırganların kimliği ve nedenleri hakkındaki detaylar da soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak netlik kazanacak.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: KAYIP İHBARINDA BULUNDUK

Ayhan Koç ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.

Avukat Şahin Polat, şunları kaydetti:

"Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız."

Benekli Ayhan’ı darp eden şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeninin Isparta’da darp edildiği olaya ilişkin Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un Isparta’da darp edildiği olaya ilişkin Isparta Valiliğinden basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.’nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.