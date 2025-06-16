Şu Anki Ücret: 243 Bin TL’yi Aşıyor

Şu anda geçerli olan bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş. Eğer yükümlü yoklama kaçağı ya da bakaya durumundaysa, bu kişilere ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruşluk bir ceza ödemesi de çıkıyor.

Başvuru Yapanlar Ne Zaman Ödemeli?

Bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini gerçekleştirmek zorunda. Ancak kritik tarih 30 Haziran 2025. Bu tarihe kadar başvuru yapan ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, ücret artışından etkilenmeden askerliklerini yapabilecek.

Temmuzda Yeni Ücret Gelecek

1 Temmuz 2025’ten sonra ödeme yapacak olanlar için ise yeni tutar geçerli olacak. Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Son belirlenen katsayı 1.012556 idi. Bu katsayı, formülde yer alan 240.000 sayısıyla çarpılarak güncel bedelli tutarı ortaya çıkarılıyor.

2025’in ilk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 14 civarında zam bekleniyor. Bu artışla birlikte katsayının 1.15431384 seviyelerine yükselmesi halinde, bedelli askerlik ücreti yaklaşık 277 bin 35 TL olacak. Ancak bu rakam, kesin değil. Haziran enflasyon verisi sonrasında netleşecek ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Sonuç: Şimdi Başvur, Zamdan Etkilenme

Temmuzda beklenen artış göz önüne alındığında, bedelli askerlik planı olanların vakit kaybetmeden başvuru yapması büyük önem taşıyor. 30 Haziran’a kadar başvuran ve ödemesini tamamlayanlar, ciddi bir maliyetten kurtulmuş olacak. Zam sonrası yeni tutarın 277 bin lira bandını aşması beklenirken, son dakika sürprizleri yaşamamak için erkenden harekete geçmekte fayda var.