İnsansız hava araçları alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi olan Baykar, dikkat çeken bir karara imza attı. Baykar, 6 yıldan uzun süredir şirkette çalışan veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan personellerine kar payı dağıttı. Kar payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu belirtildi.

"SİZLERLE DAVA ARKADAŞI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Baykar yönetimi söz konusu kararı personele bir mektup ile bildirdi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler yer aldı: "Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."