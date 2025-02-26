Baykar, Avrupa Pazarında Güçleniyor

Baykar, geliştirdiği yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla küresel pazarda büyük ilgi görüyor. Şirketin en önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok ülkenin envanterinde yer alıyor. 2023 yılı itibarıyla 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Baykar, 1,8 milyar dolarlık satış rakamına ulaşarak gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti.

Bu yeni ortaklık, Baykar’a uzun süredir hedeflediği Avrupa savunma pazarında daha geniş bir yer edinme fırsatı sunuyor. Türk şirketi, geçtiğimiz aylarda İtalyan motor üreticisi Piaggio’nun havacılık birimini satın alarak Avrupa’daki faaliyetlerini genişletme yolunda kritik bir adım atmıştı. Analistler, bu satın almanın Baykar’ın Avrupa’daki ithalat engellerini aşma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Leonardo ile Yüksek Teknoloji İHA Geliştirme Hedefi

Leonardo, İngiltere merkezli BAE Systems ve Japonya’dan JAIEC ile Küresel Muharip Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil savaş uçağı geliştiren üç büyük savunma şirketinden biri olarak öne çıkıyor. Baykar ile kurulacak ortak girişimin, yüksek teknolojiye sahip ve altıncı nesil savaş platformlarında görev yapabilecek insansız hava araçları geliştirilmesine olanak tanıyabileceği belirtiliyor.

İki şirket arasındaki temasların, Baykar’ın Piaggio Aerospace satın alımının tamamlanmasına yakın bir süreçte başladığı ifade ediliyor. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ile Bayraktar kardeşlerin geçtiğimiz ay karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Baykar ve Leonardo arasındaki bu iş birliği, Avrupa’da savunma sanayisinin geleceğine yön verebilecek nitelikte görülüyor. Tarafların önümüzdeki hafta mutabakat zaptını imzalaması beklenirken, resmi açıklamaların ise kısa süre içinde yapılması öngörülüyor. Bu anlaşma ile Baykar, Avrupa pazarında daha güçlü bir konum elde ederken, Leonardo da İHA teknolojilerinde yeni bir ivme kazanabilir.